- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat miercuri ca ALDE sustine candidatura lui Mugur Isarescu pentru un nou mandat de guvernator al BNR. Camera Deputaţilor şi Senatul se vor reuni pe 3 iulie în sesiune extraordinară pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie…

- Scandal in PSD, in urma discuțiilor privind susținerea lui Mugur Isarescu pentru un nou mandat de guvernator al Bancii Naționale. Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a amenințat ca-și va depune mandatul daca Mugur Isarescu va fi susținut de formațiune, informeaza Antena 3. Șerban Nicolae a declarat…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a spus miercuri, la Parlament, ca nu il va susține pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat de guvernator al Bancii Nationale. Mandatul actual al guvernatorului BNR expira in aceasta toamna.„Nu știu daca s-a decis, pentru ca niciun organ statutar al partidului...Domnul…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a dezmințit informația ca revine in PNL, in exclusivitate pentru DC News, in contextul in Mugur Isarescu va fi susținut, la nivel de coaliție PSD-ALDE, pentru un nou mandat la șefia BNR. Dupa ce au aparut mai multe zvonuri pe Facebook ca ar pleca din ALDE dupa…

- Liderul grupului ALDE din Senat, Daniel Zamfir, a anunțat luni ca va vota impotriva numirii lui Mugur Isarescu pentru un nou mandat in fruntea BNR și și-a exprimat speranța ca și mulți alți parlamentari vor proceda la fel. Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni, ca in urma discuțiilor…

- Sedinta Biroului Permanent National al PSD este in desfasurare la Parlament. Pe agenda sedintei se afla si mandatul pentru discutiile care vor avea loc la Cotroceni, unde delegatia PSD trebuie sa ajunga dupa ora 15.00.Potrivit unor surse participante la sedinta, senatorul Serban Nicolae se…

- ​Președintele interimar PSD, Viorica Dancila, a anunțat, miercuri, la Parlament, ca atât Mircea Geoana, exclus din PSD, cât și alți colegi care vor sa vina alaturi de PSD vor avea loc în formațiune, precizând ca ea își dorește alaturi toți oamenii de buna credința.Dancila…

- Guvernatorul Bancii Nationale i-a trimis o scrisoare lui Liviu Dragnea, prin care ii explica de ce nu sustine proiectul prin care presedintele PSD si senatorul Serban Nicolae au propus repatrierea rezervei de aur a Romaniei.