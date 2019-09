Viorica Dăncilă îl amenință pe Victor Ponta că îi va face plângere penală Viorica Dancila îl someaza pe Victor Ponta sa aduca probe prin care sa susțina afirmațiile potrivit carora premierul ar fi cumparat parlamentari, precizând ca în caz contrar va depune plângere penala împotriva liderului Pro România, potrivit Mediafax. &"Închidem aceasta zi cu un alt agitator al scenei politice. Am vazut astazi în Victor Ponta un om disperat, iresponsabil și lipsit de credibilitate. Am vazut un om care, pentru a-și atinge scopul personal, e în stare sa minta, sa acuze fara sa prezinte dovezi, sa calce și pe cadavre. Nu toți… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

