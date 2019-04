Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, vine cu o reactie in urma interviului pe care Viorica Dancila l-a acordat pentru „Adevarul”. Premierul a afirmat ca refuza restructurarea Guvernului si ca e „putin probabil sa ma razgandesc”.

- Intr-un interviu pentru Adevarul, premierul Viorica Dancila refuza categoric ideea restructurarii Guvernului, in ciuda insistentelor lui Liviu Dragnea. Intrebata daca e posibil sa se razgandeasca in perioada sarbatorilor, Viorica Dancila a raspuns: „Foarte putin probabil“. Premierul pledeaza in continuare…

- Cristian Tudor Popescu a comentat in termeni foarte duri situația in care se afla in acest moment Liviu Dragnea, dupa ce Viorica Dancila a preferat calea indicata de Klaus Iohannis. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 refuzul presedintelui Iohannis cu privire la remanierea ceruta…

- Viorica Dancila a fost chemata de Liviu Dragnea la o ședința a coaliției de guvernare, care are loc, la aceasta ora la Palatul Parlamentului. Calin Popescu Tariceanu este și el prezent pentru a se discuta despre restructurarea Guvernului.Premierul și-a anulat prezența la un eveniment programat…

- Gabriela Firea a dezvaluit la Antena 3 ca a primit flori la spital din partea lui Calin Popescu Tariceanu, Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Victor Ponta. "Sunt convinsa ca au fost sinceri in demersul lor", a afirmat primarul Capitalei. Firea a relatat ca a fost sunata de Dragnea, pentru…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca a convenit cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, o intalnire a coalitiei cu premierul Viorica Dancila si ministrul de Finante pentru a stabili societatile care vor intra in Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii.…

- Victor Ponta nu-și dorește o confruntare electorala la alegerile prezidențiale intre Victor Ponta și Klaus Iohannis, dar crede ca actualul președinte al Romaniei ar vrea asta pentru ca Dragnea ”E ușor de batut”. Din aceasta cauza nume posibile pentru funcția de președinte al Romaniei ar fi primarul…