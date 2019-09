Viorica Dăncilă îi răspunde lui Iohannis: Nu statul trebuie resetat, ci preşedintele trebuie resetat "Suntem intr-o situație fara precedent, de confuzie, generata de compotamentul iresponsabil al președintelui. (...) Klaus Iohannis incalca deciziile CCR”, a spus Dancila, comentand ca este „rușinos și indecent” ca șeful statului sa vina dupa atata timp sa vorbeasca despre tragedia de la Caracal, cand el nu a facut nimic.



"Este absolut incalificabil modul in care candidatul Iohannis se folosește de tribuna prezidențiala pentru a-și transmite mesajele. Suntem intr-o situație fara precedent, de confuzie, generata de compotamentul iresponsabil al președintelui. Klaus Iohannis incalca deciziile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat miercuri ca a fost informat de premierul Viorica Dancila despre propunerile pentru functia de comisar european, seful statului considerand ca acestea nu sunt potrivite. Seful statului a relatat, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca premierul l-a…

- Ludovic Orban a declarat joi ca actualul sef al statului Klaus Iohannis are toate atuurile pentru a câstiga alegerile prezidentiale din acest an, susținând ca e cel care „a reusit sa le asigure acestor oameni care si-au batut joc de tara o înfrângere colosala în cadrul…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut, duminica, PSD-ului si Guvernului sa abroge de urgenta modificarilor legislative aduse in ultimii doi ani legilor justiției și codurilor penale, in urma tragediei de la Caracal. Seful statului a afirmat ca "societatea romaneasca s-a trezit, este implicata și reacționeaza!"…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat ca una dintre liniile directoare ale actualei puteri este calcarea in picioare a legilor justiției și a codurilor penale. Șeful statului a cerut abrogarea imediata a modificarilor la codurile penale și la legile justiției, afirmand ca este un pas obligatoiu și ca,…

- "Domnule presedinte Iohannis, mai veniti din concediu? Oamenii asteapta analize si decizii importante in CSAT, al carui presedinte sunteti!!! Marti e mult prea tarziu!!!", a scris Mihai Fifor pe Facebook. Sedinta CSAT a fost convocata pentru marti, iar presedintele Iohannis si premierul Viorica…

- Presedintele Klaus Iohannis va cere, in prima sedinta CSAT de marti, o ancheta completa cu privire la modul in care au actionat institutiile responsabile in cazul tragediei de la Caracal. Seful statului spune ca daca s-au luat masuri gresite sau cu intarziere, vinovatii vor trebui aspru sanctionati.…

- Președintele Klaus Iohannis a reactionat, vineri, in cazul de la Caracal. Seful statului a transmis ca "este profund indurerat de tragedia petrecuta la Caracal și este revoltat de faptul ca, din cauza unor disfuncționalitați, autoritațile responsabile nu au reușit sa salveze o adolescenta care și a…

- ”S-a terminat, inteleg, si cu mimarea democratiei de catre presedintele ”tuturor romanilor” care face sedinte la Vila Lac cu liderii unui partid politic. Dl. Iohannis a lepadat orice precautie, orice spoiala de neutralitate, orice aparenta de respect fata de limitele functiei si a iesit sa ordone…