Viorica Dancila ii propune pe Mihai Fifor si Serban Valeca la Ministerul de Interne, respectiv Educatie

Stiri pe aceeasi tema

- Invitat - președintele PES, Serghei Stanishev, cel care „inghețase” relația cu PSD Social-democratii se reunesc, sambata, incepand cu ora 11.00, la Parlament, la Congresul care va marca lansarea candidaturii liderului PSD Viorica Dancila pentru functia de presedinte al Romaniei. La eveniment participa…

- Social-democrații se reunesc, sâmbata, începând cu ora 11.00, la Parlament, la Congresul care va marca lansarea candidaturii liderului PSD Viorica Dancila pentru funcția de președinte al României. La eveniment participa și președintele PES, Sergei Stanishev, potrivit Mediafax.Social-democrații…

- Premierul Viorica Dancila a venit, vineri, in fața social democrațiilor cu noile propuneri de miniștrii pentru portofoliile ramase vacante in Guvern și a reușit sa-și impuna favoriții. Marea surpriza a social-democrațiilor a fost propunerea de remaniere a ministrului Justiției Ana Birchall. Surse social-democrate…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, ca propuneri de noi ministri pe Dana Garbovan la Justitie, Serban Valeca la Educatie si Mihai Fifor la Afaceri Interne, a precizat, intr-o conferinta de presa, premierul Viorica Dancila. De asemenea, au fost validate ca propuneri de vicepremier, Ana Birchall…

- Iar sambata, Congres pentru lansarea candidaturii Vioricai Dancila la prezidențiale Social-democrații se reunesc vineri, la Parlament, de la ora 12.00, in ședința Comitetului Executiv al partidului, cu o zi inaintea Congresului formațiunii care va marca lansarea candidaturii la prezidențiale a Vioricai…

- Noul ministru de Interne, Mihai Fifor, a fost intrebat de jurnaliști daca Ministerul de Interne este o instituție eșuata ca urmare a managementului din ultimii ani. Fifor s-a ferit sa faca aprecieri, insa a spus ca este nevoie de o reforma de sistem și a ținut sa precizeze ca activitatea foștilor…

- "Am propus CEx schimbarea ministrului Afacerilor Interne cu senatorul Nicolae Moga de la Constanta. Am luat act de dorinta ALDE de a schimba la Ministerul de Externe pe domnul Teodor Melescanu cu doamna Ramona Manescu si am propus pentru functia de vicepremier pe parteneriate strategice pe Mihai Fifor,…