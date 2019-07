Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie de directori din institutii aflate in subordinea Ministerului Culturii va fi primita in cursul zilei de astazi la Palatul Victoria de catre premierul Viorica Dancila. Din delegatie vor face parte: Ion Caramitru – Manager General al Teatrului National „I.L.Caragiale” din Bucuresti, Andrei…

- O delegație de directori din instituții de cultura, in frunte cu Ion Caramitru, Directorul TNB, va fi primita in cursul zilei de marți de catre premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoria. Aceasta intalnire are loc in urma apelului lansat de mai multe instituții de cultura din Romania, in urma reducerii…

- Chiar ea a anunțat, pe Facebook, ca tatal ei a murit ieri, dupa o lunga suferința. Bianca Ionescu (57 de ani) este una dintre cele mai cunoscute soprane din Romania. „In urma cu cateva ore, dupa o lunga suferinta, tatal meu s-a stins discret, asa cum a trait. Odihneste-te in pace, tata…”, a notat trista…

- Editia de anul acesta a Festivalului International „George Enescu” va include ca proiect asociat un concert inedit - „From Classic to Jazz” -, creat si interpretat de cantareata Teodora Enache, anunța news.ro.In premiera, „Rapsodia I” si „Rapsodia a II-a”, de George Enescu, vor fi interpretate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca la implinirea a 30 de ani de la Revolutie misiunea partidului este de a aduce tara romanilor liberi. "Anul acesta se implinesc 30 de ani de cand am iesit in strada cu curaj infruntand fortele de represiune ale regimului comunist.…

- "Vedem in ultima perioada ca valul de violenta creste si nu e de bun augur. (...) Legat de manifestatii - ca primar general mi-as dori ca cele ce se vor organiza la Bucuresti in zilele urmatoare sa fie toate evenimente pasnice, asa cum au fost asumate de organizatori. Pe 18 mai s-a aprobat deja in…

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga, afirma ca anul acesta, fiindca nu poate sa voteze la Eurovision pentru tara sa, care este gazda concursului, va vota pentru Romania. "Eu, anul acesta, fiindca nu pot sa votez pentru Israel, o sa votez pentru Romania si astept sa aud de cat mai multe…

- Duo-ul 2 Gents organizeaza duminica, 21 aprilie 2019, de la ora 19:00, la Teatrul National de Opereta si Musical „Ion Dacian“, concertul caritabil „Symphony For Life - Timp pentru Viata“ in beneficiul Fundatiei HOSPICE Casa Sperantei.