Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila i-a solicitat ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sa elaboreze un proiect de act normativ care sa ajusteze unele prevederi legale in raport cu situatia existenta si sa introduca mecanisme corective pentru asigurarea unui tratament corect si echitabil al contribuabililor,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, propune diferentierea tipurilor de asigurare in functie de suma platita de fiecare persoana pentru CASS. El a declarat, la o conferința pe teme de sanatate, ca Romania nu are sau nu mai are nevoie de o abordare contabila, care este foarte nociva, atunci cand…

- Potrivit acestora, aceasta modificare ar corespunde realitații unei economii marcate de variații ale cererilor de pe piața interna și internaționala, noteaza ECONOMICA.NET. Propunerea vine in contextul in care ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, afirma recent ca salariul minim ar trebui sa…

- Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania propune adoptarea unui salariu minim orar și nu lunar, ceea ce ar corespunde realitații unei economii marcate de variații ale cererilor de pe piața interna și internaționala, se arata intr-un mesaj transmis luni de reprezentanții AOAR. Reacția organizației…