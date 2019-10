Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila incepe campania electorala oficiala cu un mesaj extrem de dur la adresa presedintelui Klaus Iohannis. Dupa ce Iohannis a declarat ca este in razboi cu PSD, Dancila il acuza pe presedinte de incalcarea articolului 80 din Constitutie si il considera "cel mai mare pericol pentru democratie"."Am…

- ​Viorica Dancila îl acuza pe Klaus Iohannis ca se folosește electoral de cazul Caracal, comentând ca președintele era în concediu la momentul tragediei, iar ea a venit la București și a luat masuri. În privința șefului DIICOT caruia Iohannis i-a cerut demisia, Dancila spune ca,…

- Intrebata daca ia in calcul sa-l suspende pe Klaus Iohannis, Viorica Dancila a declarat: "Nu. Nu exista aceasta varianta. De fapt nici nu putem face acest lucru cu sase luni inainte de alegeri stiti foarte bine ca nu putem face acest lucru. Din punctul meu de vedere, in conditiile in care presedintele…

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis sa-i solicite premierului Viorica Dancila demisia si sa declare public si explicit ca nu va mai acorda 'inca o sansa' PSD. "Ii cer presedintelui Iohannis sa-i ceara doamnei Dancila demisia si, mai ales, sa declare public si explicit,…

- Viorica Dancila i-a dat replica lui Calin Popescu Tariceanu, dupa ce liderul ALDE s-a plans ca premierul nu l-a consultat cand a stabilit propunerile pentru postul de comisar european, dar a discutat cu Klaus Iohannis, acuzandu-o pe șefa PSD de un blat cu președintele Romaniei.”Este regretabil…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a apreciat marti ca demisia lui Nicolae Moga din fruntea Ministerului Afacerilor Interne reprezinta primul gest de decenta si normalitate in Guvernul condus de Viorica Dancila. "Demisia lui Nicolae Moga din fruntea Ministerului Afacerilor Interne e primul gest de decenta…