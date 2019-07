Stiri pe aceeasi tema

- Referendum. Viorica Dancila a sustinut o coferinta de presa in urma cu putine momente. In cadrul acesteia, premierul Romaniei a anuntat o serie de decizii importante, luate in urma cazului de la Caracal care a socat toata tara.

- Premierul Viorica Dancila a venit, sambata seara, cu unele precizari pe Facebook, spunand ca este vorba despre analiza oportunitatii unui referendum pentru implementarea unor pedepse drastice pentru criminali, violatori si pedofili, precum inchisoarea pe viata sau castrarea chimica si sustinand ca aceste…

- Vicepremierul Mihai Fifor spune ca, prin referendumul anuntat de premierul Viorica Dancila, se doreste introducerea unor masuri radicale, cum ar fi pedeapsa cu inchisoarea pe viața sau castrarea chimica pentru pedofili, violatori și criminali. Liderul PSD il ataca pe Dacian Ciolos, dupa ce fostul premier…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu spune ca va initia discutii, in regim de urgenta, cu liderii grupurilor parlamentare pentru infiintarea unei comisii de ancheta care sa analizeze cauzele care au dus la tragedia de la Caracal. Potrivit unui comunicat semnat de Ciolacu, "concluziile rezultate…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, ast[zi, ca ia in calcul posibilitatea convocarii unui referendum de consultare a romanilor in vederea inaspririi drastice a pedepselor pentru crima, viol și pedofilie, in contextul crimei de la Caracal. „De asemenea analizez posibilitatea convocarii unui referendum…

- „De asemenea analizez posibilitatea convocarii unui referendum de consultare a romanilor penru inasprirea drastica a pedepselor pentru crima, viol, pedofilie", a declarat Viorica Dancila, sambata, la Guvern. Premierul a adaugat ca este analizata si posibilitatea emiterii unei ordonante de urgenta „pentru…

- Viorica Dancila și-a anulat vizita electorala de la Bacau și a convocat o ședința de Guvern la Palatul Victoria, în urma tragediei de la Caracal. Realitatea TV și realitatea.