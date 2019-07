Viorica Dăncilă i-a dus pe miniștri la picnic înainte să-i DEA AFARĂ! uni are loc ședința CEX la care Viorica Dancila a anunțat ca va face o remaniere mai larga a Executivului. „S-a lucrat la evaluarea miniștrilor in aceasta saptamana. Nu am terminat. Luni, in CEX vom vorbi despre o remaniere. In jur de 8 ministere (sunt analizate n.r.). Dupa ce o sa prezentam aceasta evaluare in CEX, vom hotari impreuna ce miniștri sunt remaniați și ce miniștri nu sunt, la propunerea mea. (Deci vor fi niște remanieri?) Vor fi. Am evaluat doar 8 miniștri, voi continua. Nu pot sa va dau acum un numar de miniștri. Poate sunt miniștri unde colegii spun ca nu e nevoie, eu voi propune,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Categoric da. Daca vom hotari sa facem aceasta remaniere. Mai mult decat atat, știți foarte bine ca avem doua portofolii de vicepremier, pe care le avem cu interimat, și trebuie sa facem numiri și pe acele doua portofolii. Da, vom face maine și pe aceste portofolii. Pe parteneriate strategice deja…

- "S-a lucrat la evaluarea ministrilor in aceasta saptamana. Nu am terminat aceasta evaluare. Luni, in Comitetul Executiv National, vom vorbi despre o remaniere. Am facut evaluarea pe opt ministere. Dupa ce o sa prezint aceasta evaluare in CEx, vom hotari impreuna ce ministri sunt remaniati si ce ministri…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, ca nu se teme de o eventuala remaniere dispusa de premierul Romaniei, Viorica Dancila. Potrivit ministrului, evaluarea inceputa de premier este una normala si fireasca. “Cred ca este foarte bine ca se face aceasta evaluare, este fireasca si normala.…

- „ALDE va decide daca iși dorește aceasta remaniere (referitor la Teodor Meleșcanu). Deocamdata nu am discutat cu domnul Tariceanu. Și daca facem o remaniere, prima data discutam in partid și apoi in coaliție”, a spus Viorica Dancila, pe tema unui remanieri mai extinse. „In scurt timp vom lua…

- Guvernul aproba, in sedinta de miercuri, ajutoare de urgenta pentru familiile din localitatile Dragalina si Perisoru din judetul Calarasi ale caror locuinte si gospodarii au fost distruse de tornada produsa in urma cu cateva zile. Potrivit notei de fundamentare a actului normativ, ajutoarele de urgenta…

- Sute de familii din județul Calarași au ramas fara energie electrica dupa tornada de ieri,In prezent, sunt afectați 447 de abonați din Calarași, Dragalina, Gradiștea, Jegalia, Modelu, Perișoru și Rosetti. Citește și : Viorica Dancila iși reia activitatea pe 1 mai - Premierul merge in…

- Remanierea guvernamentala a fost un motiv pentru președintele Klaus Iohannis de a se opune acțiunilor Executivului. El refuza sa semneze decretele de numire in funcție a persoanelor propuse de premier, ultimul exemplu fiind in cazul lui Eugen Nicolicea, Oanei Florea și lui Liviu Brailoiu, conform…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, precizeaza, pe Facebook, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila de la Palatul Victoria, ca nu i-a solicitat liderului Executivului niciun termen de gandire privind demisia pentru ca Viorica Dancila nu i-a cerut demisia, urmand sa aiba o