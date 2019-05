VIORICA DĂNCILĂ, huiduită peste tot. Au dat muzica mai tare Cateva zeci de protestatari au intampinat-o vineri pe Viorica Dancila la Giarmata (langa Timișoara) cu huiduieli și vuvuzele, dar autoritațile locale au gasit soluția pentru a le acoperi: au dat muzica la maxim in boxe, astfel incat sa nu se auda protestatarii, potrivit Opinia Timișoarei . Inarmati cu megafoane, vuvuzele și pancarte, protestatarii au venit la Primaria din Giarmata de la ora 15, majoritatea cu masinile personale, și au strigat „Analfabeta, Rușine sa va fie, PSD – ciuma rosie, Jos PSD, Jandarmerie apara hotia, ALDE și PSD – aceeași mizerie”, potrivit Opinia Timișoarei. Dancila… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

