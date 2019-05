Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi protestatari au fost bruscați, joi, de jandarmi, la Cluj, unde premierul Viorica Dancila vizita Institutul Oncologic. Potrivit Ziua de Cluj, Dancila a fost strecurata in spitalul de Oncologie prin ieșirea din spate a bisericii. Circa 200 de protestatari s-au aflat si in fata Casei de Cultura…

- Premierul Viorica Dancila a fost obligata sa schimbe locatia unde trebuia sa se intalneaca cu liderii PSD Cluj. Asta dupa ce protestarii au asteptat-o in fata Casei de Cultura a municipiului. Vineri, Dancila va ajunge la Timisoara, unde va face o vizita pe sest. Pe modelul strugurilor acri, dupa ce…

- Jandarmii clujeni au intervenit blocand accesul in curtea Institutului de Oncologie din Cluj-Napoca, unde premierul Viorica Dancila a intrat pe o ușa laterala, iar peste 100 de protestatari au fugit in direcția intrarii respective.Premierul Viorica Dancila a ajuns la Institutul de Oncologie…

- Aflat in turneu prin țara pentru a strange semnaturi, Dacian Cioloș, liderul Partidului PLUS, a reușit sa anime atmosfera din pașnicul Roșiori de Vede. In județul cu 62 la suta votanți PSD, fostul premier a fost intampinat de aproximativ 20 de tineri cu pancarte care-l acuzau de „Zero absobție fonduri…