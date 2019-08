Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, s-a referit, in discursul sustinut cu ocazia alegerilor pentru conducerea organizatiei judetene a PSD Constanta, la protestul care a avut loc inainte de a intra in cladirea unde au avut loc aceste alegeri, cand mai multe persoane au scandat “Analfabeto”, “Hotii, hotii”.

- „Putem sa facem mult mai multe lucruri pentru romani. Iubim romanii, iubim oamenii, vrem sa mergem in mijlocul lor, iar impreuna sa contruim Romania pe care ne-o dorim”, a spus, vineri, la Constanța, Viorica Dancila. „Nu a fost județ in care sa nu luptam impreuna. Chiar daca colegii mei poate…

- "Romania functioneaza astazi in regim de avarie, tara noastra are nevoie fundamentala de o schimbare acum, nu peste cinci ani, nu peste zece ani. (...) Este nevoie de o energie noua si un aer proaspat in politica. Presedintele Romaniei are o forta extraordinara in puterea mesajului si in forta inspiratiei…

- Bogdan Trif a fost votat de cei 250 de delegati, el fiind unicul candidat la functia de presedinte al PSD Sibiu, scrie agerpres.ro. Bogdan Trif a anuntat, in prezenta liderului PSD, premierul Viorica Dancila, ca va convoca, in cursul saptamanii viitoare, Biroul Politic Judetean, cu scopul…