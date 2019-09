Viorica Dancila: Guvernul Romaniei a adoptat unele dintre cele mai ambitioase masuri de stimulare a afacerilor din regiune

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita de lucru in SUA, a participat la o intalnire cu reprezentanti ai companiilor americane interesate de oportunitatile de afaceri oferite de economia romaneasca, prilej cu care a exprimat dorinta Romaniei de a consolida si aprofunda dimensiunea economica…

- "Incep prin a va felicita pe fiecare dintre dumneavoastra, cei care lucrati in industria petroliera si care, zi de zi, va urmati profesia cu responsabilitate si daruire. Domeniul in care activati este si domeniul in care m-am format profesional, de care ma simt in continuare apropiata. Stiu cat de…

- ”Am participat astazi, cu mare bucurie și entuziasm, la recepția Spitalului Orașenesc din Mioveni, cea mai importanta investiție medicala in regiune din ultimii 30 de ani. Guvernul Romaniei a sprijinit construcția acestuia prin fonduri dedicate, așa incat, pentru mii de oameni, spitalul din…

- ALDE considera ca proiectul de rectificare bugetara adoptat, luni, in sedinta de Guvern arata faptul ca bugetul de stat pe anul acesta a fost "construit nerealist", presedintele formatiunii, Calin Popescu-Tariceanu, solicitandu-i premierului Viorica Dancila, pana pe 20 august, un set masuri pentru…

- "Am avut un memorandum in Guvern, sa vedem care este opinia ministerelor. Am definitivat analiza, am trimis-o catre celelalte institutii, trimitem catre presedinte, dar parerea mea este ca aici trebuie o decizie politica pe care sa o ia presedintele. Dansul vad ca nu spune nimic, totusi. Mutarea…

- Dezvoltarea, aprofundarea si extinderea Parteneriatului Strategic cu SUA, in domeniile politic, militar si de securitate, economic si social, constituie prioritati ale Guvernului, afirma prim-ministrul Viorica Dancila, intr-un mesaj transmis de Ziua Nationala a Statelor Unite ale Americii, informeaza…

- 'Celebrarea Zilei Independentei Statelor Unite ale Americii imi ofera placutul prilej de a evoca relatia stransa si dinamica pe care Romania o dezvolta cu unul dintre cei mai puternici aliati si parteneri ai sai. Dialogul Romania - SUA este conturat de liniile majore de actiune definite de Parteneriatul…