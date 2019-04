Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei si-a asumat in mod responsabil obligatiile care revin in cadrul NATO, a declarat duminica premierul Viorica Dancila cu prilejul participarii la o ceremonie militara organizata la sediul Ministerului Apararii Nationale, la implinirea a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO si a…

- In toata Romania sunt doar 150 de psihiatri pediatri aflati in contract cu casele de asigurari. Un judet intreg, Bistrita Nasaud, a decontat in 2017 servicii psihologice conexe actului medical in valoare de 76 de lei. Adica echivalentul unei sedinte de psihoterapie la nivelul anului 2017. Asta in condițiile…

- „Golaniile și obrazniciile lui Teodorovici arata disperare, incompetența și ticaloșie in fața unor critici argumentate venite din partea senatorului Florin Cițu sau a europarlamentarului Siegfried Mureșan, care au scos la iveala jocurile suspecte facute de Teodorovici, din poziția ministru de Finanțe…

- Primul-ministru Viorica Dancila si prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans au avut astazi, la Palatul Victoria o intalnire in cadrul careia au discutat despre colaborarea dintre Guvernul Romaniei și Comisia Europeana. Discuțiile au fost constructive și au reprezentat o continuare a…

- In cadrul interviului acordat DC News, Ilan Laufer a atras atentia asupra a doua aspecte care, in opinia sa, nu fac decat sa prejudicieze statul roman si sa afecteze imaginea Romaniei in strainatate: atacurile sustinute ale unor europarlamentari si cele venite din partea unor trimisi ai statului…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, reamintește, pe pagina sa de Facebook, ca Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, este unul din foștii oameni de incredere ai fostului președinte Traian Basescu."1. GHINION - acum Darius Valcov ( garantat Basescu) conduce practic tot Guvernul…

- Serviciile de informatii afgane au anuntat miercuri ca talibanul considerat 'creierul' atacului comis luni la una din bazele lor de pregatire, si soldat cu cel putin 65 de morti, a fost ucis intr-un bombardament, informatie dezmintita insa de insurgenti, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- ''M-am gandit mult daca merita sa dau raspuns ultimelor acuze, dar eu cred ca trebuie ca cetațenii sa faca diferența intre o atitudine ostila și o atitudine deschisa. Domnule Preda, Guvernul Romaniei și prim-ministrul Romaniei nu critica Parlamentul European și Comisia Europeana. Eu am fost europarlamentar…