- Invitata la Antena 3, premierul Viorica Dancila a discutat, printre altele, si situatia sectiei speciale a investigare a magistratilor. Aceasta a amintit de rezultatul referendumului pe justitie, spunand ca ”a inteles mesajul alegatorilor” in privinta ordonantelor de urgenta in domeniul justitiei.

- Premierul a spus, la Antena 3 ca luni va primi raportul complet de la Ministerul Muncii referitor la Sorina, fetița de 8 ani din Baia de Arama ridicata cu forța de un procuror ca sa fie dusa la familia adoptiva, precizand ca toți cei care au greșit vor plati. ”Maine am raportul complet de…

- "Noi am inteles votul de la referendum si asa cum am spus de nenumarate ori vom respecta opinia cetatenilor referitoare la faptul ca Guvernul nu trebuie sa mai emita ordonante de urgenta in legatura cu functionarea sistemului judiciar. Prin urmare, Guvernul Romaniei nu va emite nicio ordonanta de…

- Forumul Judecatorilor cere Guvernului Romaniei sa publice de urgența raportul GRECO privind situația din Justiție, anunța asociația printr-un comunicat de presa. Citește comunicatul integral: „Așa cum este deja notoriu, in cadrul celei de a 83-a sesiuni plenare a GRECO, desfașurata la Strasbourg intre…

- Papa Francisc folosește, la vizita de 3 zile in Romania, un automobil Dacia Logan, dar și celebrul papamobil. Viorica Dancila a decis, prin Ordonanța de Urgența, inainte de vizita papei, ca toate automobilele care insoțesc alaiul suveranului sa aiba numere de inmatriculare distincte, unice, care…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, ca spera ca Guvernul sa se abtina de la orice modificare legislativa care nu este pur tehnica si necesara, el comentand anuntul premierului Viorica Dancila, care a spus ca Ordonanta privind legea referendumului va fi adoptata miercuri, in sedinta de Guvern.…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, spune ca Guvernul va adopta, miercuri, in sedinta, Ordonanta de Urgenta privind referendumul, prin care AEP interzice implicarea autoritatilor publice in campania pentru referendum. Intrebata de ce vrea sa limiteze implicarea șefului statului in promovarea refendumului…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a recunoscut, luni, la Romania TV, ca partidul a fost pacalit de Tudorel Toader, el dand de inteles ca ar fi vorba si despre o alta persoana care a promis Ordonanta de Urgenta pe Codurile Penale. "Ne-am lasat pacaliți, tot partidul. Cred ca domnul Toader ne-a pacalit. Nu știu…