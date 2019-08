Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul discuta in prima lectura, in sedinta de joi, un proiect de lege care "stabileste proceduri clare pentru cautarea persoanelor disparute si imbunatateste metodele speciale de cautare a acestora, prin eliminarea blocajelor administrative si institutionale", a afirmat premierul Viorica Dancila.…

- APADOR-CH anunta ca a transmis Ministerului de Interne sase propuneri privind proiectul de lege privind cautarea persoanelor disparute, dupa cazul Caracal. Intre acestea sunt includerea adolescentilor cu varsta intre 14 si 18 ani printre persoanele considerate in situatie de vulnerabilitate si inlocuirea…

