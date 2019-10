Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu are emotii in ceea ce priveste motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota saptamana viitoare in Parlament, ea aratand ca se bazeaza pe oamenii de buna-credinta care stiu ce inseamna stabilitate in Romania.Citește și: Fosta deținuta politic il…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu are emotii in ceea ce priveste motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota saptamana viitoare in Parlament, ea aratand ca se bazeaza pe oamenii de buna-credinta care stiu ce inseamna stabilitate in Romania, transmite Agerpres.

- Duminica, premierul Viorica Dancila a participat la Sarbatoarea Toamnei din comuna Zorleni.Prezenta la Vaslui, Viorica Dancila a facut noi declaratii in ceea ce priveste motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota saptamana viitoare in Parlament.Aceasta a declarat ca nu are emotii, afirmand ca se…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu are emotii in ceea ce priveste motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota saptamana viitoare in Parlament, ea aratand ca se bazeaza pe oamenii de buna-credinta care stiu ce inseamna stabilitate in Romania.Prezenta la Vaslui, ea a precizat ca,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu are emotii in ceea ce priveste motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota saptamana viitoare in Parlament, ea aratand ca se bazeaza pe oamenii de buna-credinta care stiu ce inseamna stabilitate in Romania. Prezenta la Vaslui, ea a precizat ca, dupa motiune,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi seara, la Romania TV, ca in cazul in care motiunea de cenzura la adresa Guvernului pe care-l conduce va trece in Parlament, va lupta si mai mult, din opozitie, pentru castigarea alegerilor prezidentiale si revenirea PSD la guvernare, transmite Agerpres. Intrebata…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca motiunea de cenzura nu va trece, pentru ca parlamentarii nu pot sta incolonati in spatele lui Ludovic Orban, premier propus de PNL. Liderul PSD afirma ca opozitia va trai din nou "rusinea de a-si vedea picata la vot motiunea"."Partidele de dreapta, oamenii…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, sustine ca, in cazul in care motiunea de cenzura va trece de Parlament, in Romania urmeaza o perioada de instabilitate, iar „oamenii vor suferi”.