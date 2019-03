Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Rmaniei, Viorica Dancila, s-a suparat pe opoziție. Dancila a fost adesea criticata pentru discursurile pe care le susține. Doamna premier a fost iritata de criticile deputatului PNL Florin Roman pe aceasta tema, așa ca a dat un raspuns pe masura.

- Mesajul postat, luni seara, pe Facebook de catre liberali incepe cu declaratia premierului din Parlament: ”Decat sa vorbesc liber si sa spun prostii, mai bine sa am o hartiuta in fata si sa spun lucruri corecte”.Liberalii comenteaza ca aceasta afirmatie a fost facuta ”spre exasperarea unei…

- Partidul National Liberal a publicat, luni seara, pe pagina de Facebook, un colaj video cu mai multe greseli gramaticale facute de premierul Viorica Dancila in sedintele de Guvern, desi avea discursurile scrise. ”Recunoaste, in sfarsit, ca spune prostii daca vorbeste liber, dar realitatea ne demonstreaza…

- Victor Dancila, fiul premierului Viorica Dancila, a fost angajat chiar in ziua in care mama sa depunea juramantul pentru investirea in functia de Premier al Romaniei, pe 29 ianuarie 2018. Curtea de Conturi a Romaniei a confirmat ca fiul premierului este angajatul Autoritatii de Audit.

- Presedintele SUA, Donald Trump, le-a atribuit joi seara liderilor Partidului Democrat blocajul agentiilor guvernamentale federale, denuntand un presupus complot pentru a obtine victoria in scrutinul prezidential din anul 2020, relateaza site-ul Politico.com."Blocajul guvernamental se intampla…

- Președintele Comisiei speciale pentru Legile Justiției, Florin Iordache, a declarat vineri, referitor la solicitarile USR de la intalnirea cu Viorica Dancila, ca Opoziția poate sa ceara ce vrea, dar liderii Op...

- Viorica Dancila a declarat, luni, ca este jignita de ieșirile publice ale președintelui Klaus Iohannis la adresa sa, spunand ca acestea nu ar trebui sa existe la adresa niciunei femei. Intrebata ce a jignit-o, Dancila a spus ca expresiile "femeia aceasta" și "nu știe funcționarea statului".

- Din randul nemultumirilor pe care le-a exprimat, vineri, la adresa sefei Executivului, in cadrul declaratiilor de presa facute dupa ce in prima parte a zilei Viorica Dancila sesizase Curtea Constitutionala, s-a numarat si aceea ca premierul nu ar fi explicat public ratiunile schimbarilor facute in randul…