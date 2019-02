Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov se afla la volanul unui autoturism pe drumul national DN 65, care face legatura intre Slatina si Pitesti, cand a fost luat de radar in localitatea Cerbu din judetul Arges. Pentru ca depasise viteza legaa in localitate, politistii i-au aplicat fostului primar al Slatinei o sanctiune…

- Europarlamentarii ALDE Norica Nicolai si Renate Weber sustin promovarea unei Ordonante de Urgenta privind contestatia in anulare, spunand ca altfel nu poate fi indreptata o greseala care a fost facuta la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Ele au precizat ca in acest caz nu se poate vorbi de o amnistie…

- "Dupa parerea mea este necesara o ordonanta de urgenta pentru ca completele nelegal constituite sunt motive, in actualul cod de procedura penala, de nulitate absoluta a procesului. Si in conditiile astea, cand eu am prevedere deja in cod, eu trebuie sa fac in asa fel incat sa pot sa pun aceasta prevedere…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) analizeaza, marti, o solicitare facuta de afaceristul libanez Elias EL Khoury, de redeschidere a anchetei in cazul actualului ministru al Economiei, Niculae Badalau, anunta ziare.com. Este vorba de o plangere facuta impotriva ordonantei de clasare a…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat luni ca nu a discutat in Executiv sau cu Liviu Dragnea si Viorica Dancila despre un proiect privind amnistia si gratierea, insa a precizat ca „niste masuri minime reparatorii trebuie sa existe". Grebla este judecat intr-un dosar la Inalta Curte…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat luni ca nu a discutat in Executiv sau cu Liviu Dragnea si Viorica Dancila despre un proiect privind amnistia si gratierea, insa a precizat ca "niste masuri minime reparatorii trebuie sa existe". Prezent luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie,…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat luni ca nu a discutat in Executiv sau cu Liviu Dragnea si Viorica Dancila despre un proiect privind amnistia si gratierea, insa a precizat ca "niste masuri minime reparatorii trebuie sa existe", conform agerpres.ro. Prezent luni la Inalta…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat luni ca nu a discutat in Executiv sau cu Liviu Dragnea si Viorica Dancila despre un proiect privind amnistia si gratierea, insa a precizat ca "niste masuri minime reparatorii trebuie sa existe". Prezent luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie,…