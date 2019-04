Stiri pe aceeasi tema

- Primarul de Balți, Nicolai Grigorișin, invața de mai bine de șapte luni limba romana. El ia lecții zilnice de la un profesor particular . Potrivit unor angajați din cadrul primariei, edilul a inceput, de la o vreme, sa-și salute subalternii in limba romana, scrie nordnews.ro

- Senatorul USR de Constanta, Ramona Dinu critica propunerea promovata de PSD, privind incurajarea efectuarii studiilor superioare in limba romana. "PSD vrea ca studentii care invata la programe cu plata, cu predare intr o limba straina, sa aiba posibilitatea de a se transfera la sectiile cu predare in…

- Pe 22 martie, conform calendarului simularii Evaluarii Naționale pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a, s-au afișat rezultatele obținute de elevi la probele scrise. In Arad , din cei peste 3.800 de elevi de clasa a VII-a care au susținut proba la limba romana, 60.70% au luat note mai mari de…

- In perioada 11-13 martie, elevii vor susține Simularea pentru Evaluarea Naționala 2019. La Limba și Literatura Romana, elevii trebuie sa dovedeasca faptul ca pot ințelege un text literar sau nonliterar, sa sesizeze corectitudinea și valoarea expresiva a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 11 - 13 martie 2019, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII), la care participa, in premiera, si elevii clasei a VII-a. Simularea se adreseaza celor aproximativ 350.000 de elevi inscrisi in clasele…

- Un tanar roman, plecat prea mult timp la munca in Marea Britanie, a uitat limba romana si a devenit vedeta pe retelele de socializare, dupa ce a ... The post Video viral cu un roman care a uitat limba romana: ‘Luc hau ai get ap in da morning’ appeared first on Renasterea banateana .

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca pe 6 si 7 februarie va face o vizita de lucru la Bruxelles, unde va participa la o conferinta pe tema luptei impotriva antisemitismului si va prezenta, la sesiunea plenara a Comitetului European al Regiunilor, prioritatile Presedintiei Romaniei la Consiliul…

- Cursuri de comunicare in limba romana, dar și de numerație ar putea fi organizate de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, din acest an. Aceste cursuri figureaza nu doar pe agenda AJOFM Covasna, ci se doresc a fi derulate la nivel național, a precizat directorul executiv…