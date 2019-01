Viorica Dăncilă face o vizită la Bruxelles pentru a se întâlni cu secretarul general NATO "Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru la Bruxelles, in perioada 23-24 ianuarie 2019, in vederea prezentarii prioritatilor Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in cadrul sesiunii plenare a Comitetului Economic si Social European (CESE), care va avea loc joi, 24 ianuarie 2019. Un alt element important al vizitei va fi intrevederea bilaterala pe care demnitarul roman o va avea cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, la sediul Cartierului General al NATO din Bruxelles, cu scopul trecerii in revista a principalelor subiecte aflate pe agenda NATO, cu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila va efectua miercuri si joi o vizita de lucru la Bruxelles, in vederea prezentarii prioritatilor presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in cadrul sesiunii plenare a Comitetului Economic si Social European (CESE). Un alt element important al vizitei va fi intrevederea…

- „Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru la Bruxelles, in perioada 23-24 ianuarie 2019, in vederea prezentarii prioritatilor Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in cadrul sesiunii plenare a Comitetului Economic si Social European (CESE), care va avea loc joi, 24…

- Va participa la ceremonia oficiala dedicata Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru la Bruxelles, in perioada 23-24 ianuarie 2019, in vederea prezentarii prioritaților Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, ca dorește ca Romania sa avanseze cat mai multe dosare legislative in prima parte a mandatului Președinției Consiliului UE, informeaza Guvernul.Șeful Executivului a participat, in cadrul vizitei la…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, ca doreste ca Romania sa avanseze cat mai multe dosare legislative in prima parte a mandatului Presedintiei Consiliului UE, informeaza Guvernul.

- La aceasta cina au mai participat vicepresedintele PE, Ioan-Mircea Pascu, secretarul general al PE Klaus Welle, presedintele grupului S&D, Udo Bullman, vicepresedintele grupului PPE, Marian Jean Marinescu, vicepresedintele grupului ECR, Olaf Henckel, vicepresedintele grupului ALDE, Norica Nicolai,…

- Interventia sefului executivului roman va incepe la ora locala 15:00 (14:00 GMT) si va fi precedata de o intrevedere a delegatiei guvernamentale romane cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. La ora locala 17:00 (16:00 GMT) sunt prevazute declaratii comune de presa ale premierului…

- Premierul Viorica Dancila si membri ai Guvernului efectueaza, luni si marti, o vizita de lucru la Strasbourg, la Parlamentul European, pentru a prezenta prioritatile Romaniei in mandatul de sase luni la presedintia Consiliului Uniunii Europene. Luni, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, va avea…