- Premierul Viorica Dancila a explicat ca l-a sunat pe Klaus Iohannis, dupa decizia CCR care il obliga sa dea un raspuns ”de indata” pe nominalizarile miniștrilor. Dancila a explicat ca Iohannis nu i-a dat niciun termen, in ciuda faptului ca decizia CCR impunea o urgența.Citește și: SURSE -…

- USR a cerut MAE sa reacționeze oficial la afirmațiile Ambasadei Federației Ruse legate de așa-zisa “aniversare” a 75 de ani de la “eliberarea” Romaniei de catre Armata Roșie in contextul discuțiilor recente despre comportamentul soldaților sovietici in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.Citește…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca Liviu Dragnea și Darius Valcov au pus la cale cel mai mare jaf din istoria Romaniei, asta dupa ce a vazut Hotararea de Guvern privind inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare. Ponta susține ca pentru acest jaf, Liviu Dragnea și Darius Valcov vor ajunge…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca la finalul acestei saptamani vor fi anuntati firmele carora le va fi atribuit contractul pentru realizarea autostrazii Ploiesti-Comarnic-Brasov, construita in parteneriat public-privat.

- PNL se va prezenta la consultarile cu partidele parlamentare convocate de presedintele Klaus Iohannis si va inmana sefului statului o declaratie-angajament privitor la transpunerea recomandarilor Comisiei de la Venetia in legislatia din Romania, a anuntat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca se suplimenteaza numarul de posturi in invatamant cu peste 1.300. "In urma analizei facute cu ministrul interimar Rovana Plumb vreau sa va anunt ca ordinul privind numarul maxim de posturi finantate din bugetul de stat pentru unitatile…