Stiri pe aceeasi tema

- Statul de drept din Romania, in dezbaterea Parlamentului European. Premierul Viorica Dancila a primit critici dure, miercuri, pe tema reformei din justitie, iar Comisia Europeana, prin vocea prim-vicepresedintelui Frans Timmermans, a transmis ca nu va ezita sa ia decizii dure in privinta tarii nostre,…

- Premierul Viorica Dancila le raspunde eurodeputatilor care au criticat autoritatile din Romania, in dezbaterea din Parlamentul European. In cuvantul de final, Dancila a acuzat dezinformarea, dar si mutarea unor lupte politice interne la nivel de UE."Am vazut lucruri pe care le-am luat in calcul,…

- Premierul Viorica Dancila a avut un discurs dur in Parlamentul European, in cadrul sesiunii plenare privind situația statului de drept din Romania. Premierul a precizat ca nu a mers la Strasbourg pentru a da socoteala, ci din respect și prețuire pentru forul european. “Cer, insa, același respect și…

- Premierul Viorica Dancila participa, miercuri, in Parlamentul European, la o dezbatere privind respectarea statului de drept din Romania, intr-o sesiune plenara care va avea loc la Strasbourg. Dezbaterea despre respectarea statului de drept din Romania, la care participa premierul Viorica Dancila, are…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a dezvaluit, la Antena3, discutia pe care sefa Executivului a avut-o, marti seara, la Strasbourg, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, la o zi dupa criticile dure din Comisia LIBE. „Nu se pune problema vreunui repros dintr-o parte sau alta.…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat in debutul ședinței de guvern de joi informații despre intalnirile pe care le-a avut marți și miercuri, la Bruxelles, cu grupurile politice din Parlamentul European.

- Liderul delegatiei Romaniei in grupul S&D din Parlamentul European, eurodeputatul PSD Dan Nica, a declarat, pentru Agerpres, ca presedintele Klaus Iohannis va avea parte de marea provocare a carierei in sesiunea plenara din 22-25 octombrie, cand se va vota o rezolutie privind situatia din Romania, si…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a anunțat, joi, ca Parlamentul European va adopta o rezoluție despre situația protestelor din 10 august din Romania in cea de-a doua sesiune plenara din luna octombrie, scrie Mediafax.”Avem noutați despre dezbaterea privind situația din Romania care…