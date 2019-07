Stiri pe aceeasi tema

- "In pofida faptului ca am sentimentul unei responsabilitati politice, eu si colegii mei nu suntem insa legati ombilical de guvernare. Unii dintre colegii din PSD fac o apreciere gresita, care mi-a si ajuns la urechi: 'ALDE nu o sa plece de la guvernare pentru ca Tariceanu este presedinte al Senatului'.…

- Premierul Viorica Dancila, liderul social-democratilor, a declarat ca, in opinia sa, guvernarea nu este pusa in pericol si coalitia va merge mai departe in ceea ce priveste activitatea Executivului. "Din punctul de vedere al aliantei si continuarea guvernarii, am vazut ca atat domnul Calin Popescu Tariceanu,…

- "Din punctul de vedere al aliantei si continuarea guvernarii, am vazut ca atat domnul Calin Popescu Tariceanu, cat si alti lideri din ALDE au spus ca vor continua guvernarea. Deci, eu nu cred ca guvernarea este pusa in pericol, faptul ca avem candidati fiecare partid din alianta...bineinteles ca…

- ​Viorica Dancila nu exclude cooptarea la guvernare a Pro România, precizând ca aceasta varianta nu a fost dicutata cu colegii din PSD și nici macar cu Victor Ponta. Șefa Guvernului a precizat ca a avut discuții cu Ponta, însa acestea nu au fost negocieri privind intrarea la guvernare.…

- UPDATE: PSD merge la alegerile prezidentiale cu Viorica Dancila. Votul a fost dat marti in CEx. UPDATE: Membrii Biroului Permanent, cu exceptia lui Paul Stanescu si a lui Dumitru Buzatu, au votat ca Viorica Dancila sa fie candidatul PSD la prezidentiale. Dumitru Buzatu si-a anuntat…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a ajuns joi, la Parlament, unde are loc sedinta coalitiei de guvernare. La sedinta va participa si presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu.

- Premierul Viorica Dancila spune despre declarația liderului PSD Liviu Dragnea, legata de o eventuala candidatura la prezidențiale, ce va fi anuntata duminica seara, dupa incheierea alegerilor europarlamentare, ca este convinsa ca va exista o discuție in partid. Dancila a fost intrebata, la Bacau, despre…

- Daca Liviu Dragnea a anunțat ca va face anunțul duminica seara, dupa alegerile europarlamentare, Calin Popescu Tariceanu pare decis sa candideze din partea ALDE. Chirieac: Tariceanu mi-a spus-o și in spatele camerelor Intr-o intervenție telefonica la Romania TV, analistul…