Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a facut, miercuri seara, declarații de presa, la Palatul Victoriei, in care a facut un sumar al masurilor luate in ultimele zile in cazul Caracal. „Se implinesc deja cinci zile de cand vestea cutremuratoare a intamplarilor din Caracal ne-a lovit. Este un caz șocant, o…

- Șeful DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri, intr-o conferința de presa, ca victimele lui Gheorghe Dinca, Alexandra și Luiza, trebuie cautate in afara curții, chiar daca barbatul spune ca le-a omorat pe cele doua fete, dupa ce le-a rapit și violat. Intrebat daca a fost percheziționata toata casa…

- O veste neasteptat de buna pentru elevi vine de la prim ministrul Viorica Dancila. Premierul i-a cerut in sedinta de Guvern ministrului Educatiei, Ecaterina Andronescu, sa amane inceperea anului scolar cu o saptamana. Propunerea este ca scoala sa inceapa nu pe 9 septembrie, ci pe 16 septembrie. „Va…

- Ministrul interimar al afacerilor interne, Mihai Fifor, a anunțat marți ca are mandat din partea premierului sa inițieze „un proces radical de lupta impotriva criminalitații și de reformare a sistemului.” „Am preluat interimatul conducerii Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a solicitarii Prim-ministrului…

- Ministrul de interne, Nicolae Moga, a spus ca evenimentele din 10 august 2018 au fost nefericite si cere ca niciun roman sa nu mai fie batut de jandarmi, subliniind ca nici fortele de ordine nu trebuie ranite de catre cetatenii rauvoitori. „Functia asta de ministru al Afacerilor Interne este o functie…

- Directorul General al CNAIR. S.A, Narcis Neaga a anunțat marți ca a demisionat din funcție, dupa ce premierul Viorica Dancila i-a solicitat ministrului Transporturilor Razvan Cuc demiterea sa. „Avand in vedere importanța dezvoltarii infrastructurii rutiere pentru bunul mers al economiei romanești și…

- Procurorul general al SUA, William Barr, se va intalni, marți, cu președintele Klaus Iohannis și cu prim-ministrul Viorica Dancila, in cadrul vizitei pe care o face la București in aceasta saptamana. William Barr va fi la ora 12.00 la Cotroceni și la ora 13.00 la Palatul Victoria. De asemenea, el va…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a vorbit, duminica seara, la emisiunea ”Subiectiv” de la Antena 3, realizata de Razvan Dumitrescu, despre relația cu premierul Viorica Dancila și despre o posibila remaniere. ”E posibil sa existe persoane din partid care vor remanierea mea. Eu nu am plecat niciodata…