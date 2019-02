Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a reiterat luni ca o decizie privind modificarea OUG 114/2018 ''trebuie sa se plieze pe realitate, si nu pe considerentele unei persoane sau alteia''. "Eu cred ca nu trebuie sa ne grabim si sa venim cu anumite concluzii pe care le luam fiecare,…

- ''Cred ca nu trebuie sa ne grabim și sa venim cu anumite concluzii pe care le luam cum consideram. Eu cred ca este important sa dam dovada de flexibilitate, totul este perfectibil, inclusiv o lege, dar eu am cerut tuturor miniștrilor ca pe Ordonanța 114 sa vina cu argumente justificate pentru a schimba…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca exista disponibilitate atat la Senat, cat si la Camera Deputatilor pentru modificarea Ordonantei 114/2018, pentru evitarea efectelor adverse. "Ordonanţa 114 urmează să intre în dezbatere la Senat. Există disponibilitate…

- PSD face o noua concesie presedintelui Iohannis dupa ce Olguta Vasilescu si-a anuntat retragerea candidaturii pentru postul de ministru al Dezvoltarii. decizia a fost luata dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea a discutat, zilele trecute, cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, precum și cu premierul…

- Guvernul discuta vineri proiectul de buget pe 2019, precum si modificari ale Ordonantei care instituie "taxa pe lacomie", desi cele doua documente nu se afla pe ordinea de zi a sedintei care va incepe la ora 12,00, acestea urmand sa fie introduse pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de vineri, a…

- „Un guvern trebuie sa dea dovada de flexibilitate si sa vada ce functioneaza si ce nu functioneaza si nu trebuie sa mergem pe ideea ca totdeauna avem dreptate. Poate au fost elemente in care ar trebui sa luam o alta decizie. Nu pot sa va spun ce vom proroga si ce nu, dar pot sa va spun ca vom avea o…

- Marius Budai a declarat ca, in cazul in care Opozitia va ajunge la guvernare, in 2020, va ingheta sau taia salariile si pensiile, ministrul subliniind ca discursul liberalilor din prezent privind lipsa banilor reprezinta doar o etapa in care isi pregatesc terenul.

- "Eu nu pot sa vorbesc de ceva despre care v-am spus de fiecare data, nu am vazut, nu am pe masa un asemenea document. Vreau sa vad si eu ce scrie daca va fi o asemenea ordonanta, ce scrie in ea, nu pot sa va raspund acum", a precizat Dancila, intrebata pe acest subiect la Palatul Parlamentului.…