"Ziua Mondiala a Profesorului este un bun prilej sa ne aratam pretuirea pentru cei care au menirea de a educa si forma caractere, de a fi mentorii mai multor generatii. A fi dascal este o vocatie, care implica o mare responsabilitate fata de copiii si tinerii carora le modeleaza viitorul, atat prin cunostintele pe care le impartasesc, cat si prin modelul de viata pe care il ofera. Fiecare dintre noi am avut un reper in dascalul de la catedra, un sprijin in desavarsirea personalitatii noastre si de care ne amintim cu drag si recunostinta", este mesajul transmis de Viorica Dancila.

