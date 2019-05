Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a anuntat marti, dupa sedinta Comitetului Executiv (CEx), ca s-a votat ca Titus Corlatean sa fie propus vicepremier, Ministerul Justitiei sa fie preluat de catre Ana Birchall, Ministerul Fondurilor Europene de catre Roxana Manzatu iar Ministerul Romanilor…

- Ana Birchall, Roxana Manzatu, Natalia Intotero vor fi propuse la Justitie, Fonduri Europene si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, Titus Corlatean va fi vicepremier in locul lui Birchall, iar Rodica Nasar il inlocuieste pe Codrin Stefanescu ca secretar general, conform deciziilor luate marti…

- "Guvernul trebuie sa functioneze. Eu cred ca trebuie sa avem ministri titulari astfel incat sa ne putem continua activitatea. Eu as vrea ca observatiile domnului presedinte sa tina de legalitate, si nu de oportunitate. Primul ministru isi asuma performanta guvernului. O sa il sun pe domnul presedinte,…

- Ana Birchall, care este, in prezent, ministru interimar al Justitiei, este propunerea PSD pentru portofoliul eliberat de Tudorel Toader, in urma remanierii guvernamentale din urma cu o o luna si jumatate. Conducerea PSD a mai decis sa il propuna pe Titus Corlatean pentru postul de vicepremier eliberat…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretele de revocare a ministrilor demisionari de la Justitie, Fonduri Europene si Romanii de Pretutindeni, precum si decretele de numire a interimarilor propusi marti de premierul Viorica Dancila. Atfel, Ana Birchall, viceprim-ministru pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis accepta propunerile premierului Viorica Dancila si numeste ministri interimari la Justitie, Fonduri Europene si Romanii de pretutindeni. Dupa ce a acceptat demisiile inaintate de Tudorel Toader, Rovana Plumb si Natalia Intotero, Iohannis a semnat urmatoarele decrete:•…

- "Atat eu, cat si partenerul de coalitie, PSD, presedintele partidului, Liviu Dragnea, suntem in orice moment dispusi sa acordam votul in Parlament pentru remaniere. Mai departe, ce pasi face primul-ministru nu stiu, este optiunea domniei sale, dar bazat pe experienta pe care am avut-o, intr-o situatie…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis ieri inlocuirea din functie a ministrilor Rovana Plumb, Natalia Intotero si Tudorel Toader, au precizat surse politice prezente la reuniune, anunta Agerpres. In locul acestora au fost agreate ca propuneri deputatul Oana Florea la Ministerul Fondurilor Europene,…