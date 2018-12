Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba, in sedinta de vineri, un proiect de hotarare pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata. Joi, premierul Viorica Dancila a declarat ca in privinta salariului minim diferentiat Guvernul va lua in calcul doar studiile si nu se va raporta la vechimea in munca.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, se întâlnește astazi cu premierul Viorica Dancila pentru a stabili cum vor proceda în ceea ce-l privește pe șeful statului. Mai exact, daca vor sesiza Curtea Constituționala.

- Sedinta Biroului Permanent National al PSD a inceput luni, la Parlament, fiind prezent si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul Viorica Dancila nu au facut nicio declaratie la inceputul sedintei. Sedinta are loc in contextul in care…

- CEx PSD. La finalul sedintei Biroului Politic al PSD din 13 noiembrie, legat de remaniere, premierul Viorica Dancila a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de presedintele PSD, Liviu Dragnea, ca va prezenta o evaluare generala asupra activitatii Guvernului, dar si o evaluare pe…

- Liderul PSD Liviu Dragnea si-a pierdut din nou cumpatul, marti, inainte de sedinta Biroului Permanent National al PSD, el certandu-se cu jurnalistii care doreau sa stie cine sunt propunerile de ministri pentru Educatie si Afaceri Europene. Ecaterina Andronescu a avut o discutie cu presedintele PSD,…

- Biroul Permanent al PSD se va reuni, luni, de la ora 11.30 la Parlament, in prima sedinta dupa ce in CEx al PSD a fost dat vot de incredere lui Liviu Dragnea, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX. La BPN va participa si premierul Viorica Dancila, dar si contestatarii liderului social-democrat.

- Liviu Dragnea și Viorica Dancila au salvat-o pe Gabriela Firea de la o excludere. Cei doi au refuzat sa supuna la vot cererea primarului Sectorului 5, Daniel Florea, care voia ca primarul general sa fie dat afara din partid.In plus, dupa CEX, Dragnea a contrat-o pe Firea, care a declarat ca…