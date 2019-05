Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a declarat marti ca propunerea pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor din partea social-democratilor este Marcel Ciolacu, aceasta urmand sa fie...

- Ședința conducerii PSD in care liderii au pus pe masa propuneri privind strategia partidului dupa eșecul de la europarlamentare și dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea s-a incheiat. Social-democrații strang randurile in jurul premierului Viorica Dancila care ii are alaturi pe miniștrii dar și lideri…

- Parlamentul s-a reunit, marți, intr-o ședinta solemna dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO, la care participa presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila.

- Parlamentul se reunesc, marti, intr-o sedinta comuna solemna, dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO si 70 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice. La sedinta vor participa presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, afsati fata in fata dupa mai multe luni…

- Sedinta solemna a Parlamentului dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO, la care participa presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, a inceput. Seful statului a fost...

- Guvernul Dancila se reunește in ședința la ora 8.00, pe ordinea de zi publicata nefiind prezent proiectul pentru modificarea OUG pe fiscalitate 114/2018. Totodata, președintele Klaus Iohannis a declarat joi ca ar fi ilegitima o ordonanța pe coduri, atata timp cat a anunțat convocarea referendumului.Cu…

- Alianta USR-PLUS considera ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa participe la sedinta de guvern care are pe ordinea de zi ordonantele privind Codurile penale, pentru a bloca adoptarea lor, a declarat, joi, presedintele USR, Dan Barna. El a anuntat ca i-a transmis premierului Viorica Dancila o…

- Ministrul Finantelor a anuntat ca se va intalni si in zilele urmatoare cu reprezentantii bancilor, astfel incat sa fie agreat textul privind modificarea OUG 114 pe partea bancara, astfel incat sa se intre cu el in sedinta de Guvern de saptamana viitoare. "Ne vom întâlni şi mâine…