- "Cand spui ca un Guvern este corupt, trebuie sa ai dovezi. Cand acest lucru vine de la Cotroceni, este o afirmatie care atarna greu si trebuie sa aduca dovezi. Vom discuta cu avocatii sa vedem ce incadrare va fi, si atunci vom sti exact care este acuzatia oficiala. Un asemenea lucru nu este,…

- Deputatul ALDE Toma Petcu, fost ministru al Energiei in Guvernele Grindeanu si Tudose, ii ironizeaza pe fostii colegi de alianta din PSD, „marii oameni politici, tacuti pana de curand si aliniati in spatele unui lider” si spune ca acestia „stiu cel mai bine ce inseamna lasitatea”. El ii ataca pe Viorica…

- Șefii filialelor PSD vin azi la Parlament sa discute cu conducerea centrala ultimele detalii pentru Congresul de sambata, in care partidul o va alege pe Viorica Dancila drept candidat la prezidențiale. Pe agenda ședinței CEX se afla și remanierea, unde sunt mai multe probleme, dar și relația cu…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca el este cel care a propus ca proiectele de acte normative privind rectificarea bugetara sa fie incluse pe agenda de lucru a sedintei de Guvern de luni si a precizat ca nu exista nicio modificare fata de ce a fost postat pe site-ul ministerului.…

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, susține ca in ultimii doi ani și jumatate s-a furat 10% din PIB-ul Romaniei, iar responsabili ar fi ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici și premierul Viorica Dancila.SONDAJ CURS - Iohannis și PNL domina topul. Batalie mare pentru accederea in turul II.…

- "Nu mi-a raspuns domnul presedinte. Stiti foarte bine, conform Codului administrativ, are la dispozitie 10 zile in care poate sa dea un raspuns. Eu sper ca acest raspuns sa fie pozitiv, pentru ca am venit cu o echipa de oameni competenti, oameni care au mai fost ministri, deci nu vad de ce domnul…

