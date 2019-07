Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca președintele Klaus Iohannis ”va plati cel puțin politic”, dupa ce CCR a respins inițiativele de revizuire a Constituției în sensul interzicerii amnistiei și grațierii pentru fapte de corupție, pentru ca încalca principiul egalitații…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca presedintele Klaus Iohannis va plati politic dupa decizia Curtii Constitutionale cu privire la proiectul de revizuire a Legii fundamentale. "Vom astepta motivarea Curtii Constitutionale pentru a vorbi despre urmatorii pasi pe care trebuie…

- Premierul Viorica Dancila a lansat sageti la adresa presedintelui Klaus Iohannis dupa ce Curtea Constitutionala s-a pronuntat pe tema a doua proiecte legislative de modificare Constitutiei, unde e prinsa si tema gratierii pentru fapte de coruptie.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa consultarile cu partidele, ca marea majoritatea a partidelor parlamentare sunt de acord ca rezultatul referendumului trebuie implementat asa cum a votat poporul. Presedintele a anuntat ca a decis sa invite partidele politice parlamentare sa semneze…

- Premierul Viorica Dancila a discutat, joi, cu președintele Klaus Iohannis, la o zi dupa ce Guvernul a inaintat propunerile pentru mai multe portofolii. Dăncilă și Iohannis s-au întâlnit la Palatul Cotroceni, anunță Administrația Prezidențială. Potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Palatul Cotroceni, ca in cazul in care Liviu Dragnea va dori sa ii retraga Vioricai Dancila sprijinul politic pentru recentele manifestari in opozitie fata de ordinele de partid, ca "PSD nu va mai primi inca o sansa de la el". Seful statului a spus,…

- Premierul Viorica Dancila ia in calcul varianta de interimari la cele trei ministere ramase libere, in urma deciziei de remaniere a Guvernului. Astfel, sefa Executivului ar putea trimite la Palatul Cotroceni propuneri de ministri interimari, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a respins remanierea Guvernului,…

- Premierul Viorica Dancila a plecat, luni, in jurul orei 17.00, la Parlament. Asta desi, potrivit programului oficial, trebuia sa participe la un eveniment, alaturi de doi ministri, Rovana Plumb si Marius Budai, desfasurat la ora 17.30, la Palatul Victoria. Potrivit unor surse politice, premierul a…