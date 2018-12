Premierul Viorica Dancila a transmis, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca a fost intristata de vestea atacului armat de la Strasbourg, iar gandurile sale se indreapta catre victime si familiile lor. "Am fost profund intristata de teribilele vesti venite de la Strasbourg. Condamn cu fermitate acest atac asupra unor oameni nevinovati, care nu doreau decat sa viziteze targul de Craciun. Gandurile mele se indreapta catre victime si familiile lor", se arata in mesajul premierului. Patru oameni au fost ucisi si 11 raniti, dintre care sapte sunt in stare grava, in atacul de marti seara din centrul Strasbourgului,…