Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al justiției, deputatul PSD Florin Iordache, a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac dur la adresa ministrului revocat al justiției, Ana Birchall. “Daca Ana Birchall nu ar fi fost revocata, votam moțiunea”, a spus Florin Iordache, in emisiunea Sinteza Zilei, realizata de Mihai…

- Senatul și Camera Deputaților s-au reunit, miercuri dupa-amiaza, in ședința, pentru citirea moțiunii de cenzura. Și-au inregistrat prezența 392 de parlamentari. Viorica Dancila nu se afla in sala. Opoziția propune modificarea programului de lucru astfel incat moțiunea de cenzura sa fie dezbatuta și…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, țintește postul de comisar european, lasat acum liber prin respingerea Rovanei Plumb de catre Comisia pentru Afaceri Judiciare (JURI). Potrivit unor surse social-democrate, Victor Ponta ar putea fi nominalizat de Viorica Dancila pentru postul de comisar european, dupa…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca PNL doar mimeaza ca vrea sa depuna moțiunea de cenzura, precizand ca este clar ca liberalii au numarul necesar trecerii moțiunii. In opinia liderului ALDE, lui Klaus Iohannis ii convine sa o aiba adversar pe Viorica Dancila. „PNL mimeaza ca vrea sa depuna o moțiune…

- Premierul Viorica Dancila, a afirmat duminica, la Mamaia, ca are credinta ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului nu va trece pentru ca in Parlament sunt “oameni de buna credinta”. In plus, nu exista alternativa, a spus premierul potrivit Agerpres. “Legat de cedarea guvernarii, nu o sa plecam…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat luni la Antena 3, dupa ce a partidul sau a decis sa iasa marți de la guvernare, ca nu vede o „salvare” pentru cabinetul Viorica Dancila și a avansat un termen de doua saptamani pentru actualul Executiv. Tariceanu a mai zis ca prima opțiune a ALDE, daca…

- Prim-ministrul Viorica Dancila se intalneste, astazi, la Bruxelles, cu noul presedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Intrevederea va avea loc la ora 11.00, la sediul Comisiei, potrivit agendei oficiale a premierului. Viorica Dancila a declarat, duminica, la Antena 3, ca discutia se va…

- Guvernul va adopta in perioada imediat urmatoare mai multe ordonanțe de urgența in urma cazului Caracal. Anunțul a fost facut de premierul Viorica Dancila la Antena 3. “Voi duce un adevarat razboi impotriva criminalitatii organizate, impotriva traficului de persoane”, a declarat premierul. Intrebata…