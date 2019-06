Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila pleaca, luni, dupa sedinta de Guvern, la Bruxelles. Sefa Executivului a anuntat ca va efectua o vizita la Bruxelles, unde va avea intalniri cu mai multi lideri europeni, intre care si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Vizita premierului vine dupa pierderea…

- Teodor Meleșcanu și Daniela Chițoiu discuta in aceste momente cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Premierul Viorica Dancila s-ar fi intalnit luni seara cu președintele ALDE, potrivit unor surse politice citate de Antena 3. Potrivit sursei citate, sunt multe voci in ALDE care-i cer lui…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European pe tema procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. La sosirea la Consiliul European, Iohannis a vorbit despre scenariile luate in calcul pentru Brexit."Cred ca pana la urma…

- Victor Negrescu, unul dintre expertii romani care au participat la negocierile cu Comisia Europeana pe subiectul legislatiei penale, va explica, la Adevarul Live, de la ora 14.00, cum au blocat liderii europeni ordonantele de urgenta pregatite de Guvern pentru modificarea Codurilor penale. Victor Negrescu,…

- "M-am intalnit cu premierul May in mai multe randuri in aceasta seara pentru a fi sigur ca Regatul Unit accepta scenariile unei extinderi si sunt incantat sa confirm ca avem un acord in aceasta privinta", a declarat Donald Tusk.Liderii europeni au propus joi seara Regatului Unit doua optiuni…

- Premierul Viorica Dancila si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, au avut „discutii constructive”, luni, la Palatul Victoria, informeaza Guvernul. Cei doi oficiali se vor intalni si saptamana viitoare, la Bruxelles.