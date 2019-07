Stiri pe aceeasi tema

- Monitorizarea statului de drept, ”indreptațita” Premierul Viorica Dancila a declarat aseara, la Sibiu, ca pozitia exprimata de noul presedinte ales al Comisiei Europene, Ursula van der Leyen, care doreste introducerea unui mecanism pentru monitorizarea statului de drept la nivelul tuturor tarilor…

- Marți a avut loc alegerea noului președinte al Comisiei Europene, ce va intra in funcție de la 1 noiembrie. Ursula von der Leyen este prima femeie președinte din istora Comisiei Europene, care a caștigat cu sprijinul PPE, din care face parte si PNL. Cele 14 voturi ale delegației Romaniei au fost decisive…

- „Pentru noi este o victorie. E o alegere care va ajuta PNL sa aiba o relație de parteneriat cu președintele CE, sa poata sa susțina interesele Romaniei. De exemplu sa creasca in buget subvențiile la hectar pentru fermierii din Romania. Sa menținem fondurile de coeziune, sa obținem un acces mai facil…

- Plenul Parlamentului European, reunit marti la Strasbourg, a votat pentru numirea Ursulei von der Leyen in functia de presedinte al Comisiei Europene. 374 a fost majoritatea necesara, iar candidatul PPE a adunat 383 de voturi. 327 dintre europarlamentari au votat impotriva. Rezultatul votului a fost…

- Parlamentul European voteaza astazi, la Strasbourg, propunerea de președinte al Comisiei Europene, in persoana Ursulei von der Leyen. Candidata germana nu are inca portofoliul in buzunar, votul va fi unul strans. cu detalii de la Strasbourg, Lucian Pirvoiu, corespondentul TVR.

- Candidata celor 28 de tari membre ale Uniunii Europene (UE) la presedintia Comisiei Europene, germana Ursula von der Leyen, a inceput miercuri o zi-maraton pentru a-i convinge pe europarlamentari sa o voteze saptamana viitoare la Strasbourg, informeaza AFP.

- Dancila i-a scris lui Juncker in acest sens Președintele și premierul au avut o convorbire telefonica legata de acest subiect și au convenit sa susțina varianta unui comisar interimar, in condițiile in care Corina Crețu, fostul comisar european din partea Romaniei, a devenit europarlamentar. Viorica…

Ultima varianta de compromis propusa la Bruxelles pentru sefia Comisiei Europene, ministrul german al apararii Ursula von der Leyen, este criticata de eurodeputatii social-democrati si din grupul Verzilor, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.