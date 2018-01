Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, luni, 29 ianuarie, in plenul Parlamentului, ca nu va introduce in mandatul sau nicio taxa noua, iar in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600. „Am in vedere maxim 50 de taxe cu aplicare generala si asta cat mai curand posibil. (…) Cat timp voi…

- Parlamentul s-a reunit, luni, pentru investirea Cabinetului condus de Viorica Dancila, la sedinta fiind prezenti 352 de parlamentari. Premierul desemnat Viorica Dăncilă va prezenta programul de guvernare şi lista Executivului. După dezbateri va urma votul asupra cererii…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat in plenul Parlamentului, ca are planuri mari pentru Romania. Premierul a anuntat ca in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600 si ca nu va introduce in mandatul sau nicio taxa noua.

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru votul privind Cabinetul Dancila. La sedinta si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari, transmite News.ro . UPDATE 15.50: Premierul desemnat, Viorica Dancila, a spus, in plenul reunit al Parlamentului, ca reprezinta, alaturi de Cabinetul…

- Noul Executiv va guverna "cu mandrie si respect" pentru romani, a afirmat premierul desemnat Viorica Dancila, luni, in plenul Parlamentului. "Reprezint alaturi de colegii mei propusi (...) vointa politica a coalitiei majoritare (...) Astazi veti vota nu persoane, ci dorinta cetatenilor Romaniei…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat, luni, in plenul Parlamentului, ca obiectivul mandatului sau este ca, in 2020, Romania sa fie in prima jumatate a clasamentului celor mai puternice economii din UE. "Obiectivul mandatului meu este ca, in 2020, Romania sa fie in prima jumatate…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat luni, ca formatiunea sa a hotarat sa acorde o sansa coalitiei PSD-ALDE la votul pentru investirea Guvernului și va vota in favoarea Executivului condus de Viorica Dancila. „Am avut o discutie in grupurile reunite. Am analizat, pe de o parte, programul de…

- Al treilea guvern PSD-ALDE isi testeaza sustinerea in Parlament Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Membrii conducerilor celor…

- Guvernul Dancila vine in fața Parlamentului pentru a primi votul de investitura. Premierul desemnat, Viorica Dancila, și-a anunțat vineri echipa de miniștri, votata, uninominal, in Comitetul Executiv Național al PSD, iar membrii Cabinetului urmeaza sa fie audiați in comisiile de specialitate, iar…

- Partidul Ecologist Roman ii cere Președintelui Klaus Iohannis​ sa respecte art. 103 din Constituți Romaniei. Conform acestui articol, “Candidatul pentru functia de Prim-Ministru va cere, in termen de 10 zile de la desemnare, votul de incredere al Parlamentului asupra programului si a intregii liste…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, si ministrii propusi in Cabinetul sau au avut, duminica, o intalnire cu liderii si parlamentarii PSD si ALDE. La final, Calin Popescu Tariceanu a declarat ca au discutat si despre continuarea luptei cu statul paralel, pentru ca, intr-un parteneriat Guvern-Parlament,…

- Ce iși propun PSD și ALDE, in noul Program de Guvernare. Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat, duminica, la Parlament, ca romanii vor avea mai mulți bani și se dorește continuarea luptei cu statul paralel. Potrivit acestuia, printr-o relatie „solida” Guvern – Parlament se va putea „restabili…

- Grupurile parlamentare reunite ale PSD si ALDE se întâlnesc, duminica, într-o sedinta comuna la care va participa si premierul desemnat Viorica Dancila. Potrivit secretarului general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, la reuniune vor fi prezenti si liderii de organizatii…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a trimis Parlamentului programul de guvernare, document care contine in mare masura aceleasi obiective cuprinse in programul Guvernului Tudose, diferenta constand in amanarea termenului de implementare in cazul unor masuri.

- * Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dancila va avea patru vicepremieri. * Conducerile Senatului si Camerei Deputatilor au decis ca plenul comun al Parlamentului sa se intruneasca…

- Guvernul va propune modificarea cotei TVA de la 19% la 18%, incepand cu 1 ianuarie 2019, se arata in noul program de guvernare ce va fi prezentat Parlamentului de Cabinetul condus de Viorica Dancila, potrivit publicației Profit.ro. Cu o cota a taxei pe valoarea adaugata de 18%, Romania va avea a doua…

- “Avem un al treilea Guvern Dragnea, putem sa spunem Guvernul Dragnea 3. Acum se pare ca si-a gasit, in sfarsit, varianta perfecta in conducerea Guvernului si foarte probabil in urmatoarele doua luni vom vedea o noua ofensiva impotriva Justitiei, de data aceasta avand omul care sa il asculte acolo”,…

- Guvernul interimar condus de Mihai Fifor, ultima ședința la Palatul Victoria. Premierul interimar , ihai Fifor a declarat ca, incepand de saptamana viitoare, Executivul se va reuni sub conducerea prim-ministrului cu atributii depline si i-a urat succes Vioricai Dancila, premierul desemnat sa formeze…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au fost convocate pentru vineri, la ora 15.00, pentru a stabili calendarul audierilor in comisii a ministrilor Cabinetului condus de Viorica Dancila. Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata sa inceapa…

- Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata sa inceapa vineri la ora 11.00 si in care va fi decisa componenta Guvernului, Viorica Dancila ar urma sa depuna la Parlament lista ministrilor. De la ora 15.00, este programata sedinta Birourilor Permanente Reunite, in care…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat ca, in calitate de europarlamentar, a votat o directiva europeana care prevede ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare, raspunzand astfel unei intrebari din partea jurnaliștilor, daca va accepta ministri cu probleme penale in Guvern. „Nu va…

- Noul premier desemnat Viorica Dancila se pregateste intens pentru preluarea functiei. Europarlamentarul si-a schimbat lookul pentru a aparea la adevarata ei valoare in fata Parlamentului, la depunerea juramantului!

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat Viorica Dancila au avut o discutie cu liderii UDMR, la Parlament. Cei doi s-au intalnit si cu reprezentantii minoritatilor nationale. Premierul desemnat vrea sa stie pe cine se poate baza la votul de saptamana viitoare și cine ar putea sustine proiectele…

- Votul pentru investirea noului Guvern programat la 29 ianuarie Negocierile interne din PSD privind componenta noului guvern ar urma sa se încheie luni dupa-amiaza, la sedinta Comitetului Executiv National al partidului, dupa care vom afla numele ministrilor propusi sa faca parte din…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 22 - 28 ianuarie: *** Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste luni pentru discutii despre componenta viitorului Guvern. Miercuri, presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe social-democrata…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- Presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pentru functia de prim ministru pe Viorica Dancila, propunerea PSD-ALDE. Pentru a-si incepe oficial mandatul, Dancila trebuie sa-și formeze cabinetul și sa fie validata si de Parlament. Ionuț Gheorghe ne explica procedura pas cu pas.

- Internauții au inceput sa iși ia inapoi like-urile date paginii de Facebook a președintelui Klaus Iohannis dupa ce acesta a decis, miercuri, sa accepte propunerea Vioricai Dancila pentru funcția de premier. Potrivit facebrands.ro , la cateva ore dupa desemnarea noului premier aproape 900 de fani ai…

- Acceptarea de catre presedintele Klaus Iohannis a propunerii PSD ca Viorica Dancila sa fie noul prim-ministru al Romaniei a determinat coalitia PSD-ALDE sa treaca la urmatoarea etapa, negocierile pentru formarea Guvernului. Premierul desemnat nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun…

- PNL va vota impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, a anuntat, miercuri, prim-vicepresedintele liberal Raluca Turcan."Premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania. PSD si ALDE au propus patru premieri intr-un singur an. Si-au dat jos propriile guverne,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- "In privinta domnului presedinte Iohannis, dincolo de elucubratiile unora si altora, presedintele a actionat pragmatic. Majoritatea parlamentara nu s-a modificat - este aceeasi - si presedintele nu putea sa faca altceva decat sa provoace o criza politica prelungita, cu numiri de premieri de nu stiu…

- Premierul sustinut de PSD, Viorica Dancila, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura al Parlamentului, afirmand ca pentru PSD si pentru romani este importanta implementarea programului de guvernare, ”tratarea asa cum se cuvine” a Centenarului si pregatirea presedintiei Consiliului UE.…

- ALDE a hotarat, in sedinta Biroului Politic Central, sustinerea Vioricai Dancila pentru functia de premier. Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat miercuri, dupa sedinta Biroului Politic, ca partidul o sustine pe Viorica Dancila pentru functia de premier: "Evolutia ulterioara a…

- Invitat la interviurile Libertatea Live, senatorul PSD Robert Cazanciuc, fost ministru al Justitiei, a comentat situația politica din interiorul partidului sau. El spune ca premierul Tudose trebuie sa aiba libertatea de a-si alege echipa guvernamentala. In același timp, Robert Cazanciuc considera ca…

- „In continuarea bunei colaborari instituționale existente, Consiliul de Administrație al BNR iși exprima dorința de a avea o intalnire cu premierul Mihai Tudose, pentru discutarea evoluțiilor economice și financiare actuale”, se arata intr-un comunicat transmis marți de BNR. Mandatul bancii centrale…

- Premierul a parut sa aiba o reactie similara celei formulate, in prima parte a acestei zile, de catre social-democrata Olguta Vasilescu. “Am spus-o mai devreme ca nu (…) nu vorbim acum de remanieri”, a punctat, pe un ton categoric, seful Guvernului, de pe holurile Parlamentului. Ceea ce multora le-a…