Viorica Dăncilă, discurs în plenul Parlamentului European: M-am implicat dintr-o motivaţie personală ”Doresc sa va felicit și va doresc mult succes in exercitarea mandatului. A fost important sa aratam ca instituțiile europene lucreaza pentru cetațeni și mai ales ca produc rezultate care imbunatațesc viața acestora și ofera perspective pentru viitor. Am satisfacția de a afirma ca Romania a reușit acest lucru. Am preluat și asumat aceasta responsabilitate ca pe o misiune in slujba cetațenilor și a unitații europene. Am considerat necesar ca toate acțiunile noastre sa fie construite in jurul coeziunii. Romania a aratat ca poate performa cu succes: 90 de dosare finalizarte si aproximativ 2.500… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

