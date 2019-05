Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca se va decide in forurile statutare ale PSD daca se fac sau nu schimbari in structura de conducere a partidului si a mentionat ca nu este o varianta organizarea de alegeri anticipate, transmite Agerpres.Intrebata inainte de sedinta Biroului Permanent National…

- Premierul Viorica Dancila a convocat membrii Guvernului intr-o reuniune informala care va avea loc la Palatul Victoria, incepand cu ora 13.00. Intalnirea dintre Viorica Dancila și miniștrii sai survine dupa eșecul major al PSD la alegerile europarlamentare. Președintele Klaus Iohannis a spus, imediat…

- Președintele Romaniei a declarat, miercuri, referitor la declarația ministrului Sanatații, conform careia suntem un popor de infractori, ca poate ar fi bine ca toți din guvern "sa plece acasa, sa ne lase sa ne facem un viitor fara infractori"."Doamna ministru face parte dintr-un guvern si,…

- Un batran de 90 de ani din Galați a disparut fara urma, dupa ce a fost lasat sa plece singur din spital. Acesta a ajuns la spital cu o ambulanta, a fost tratat, iar ora 21,45 a fost lasat sa plece acasa, desi fusese sedat și se deplasa cu dificultate. Mai mult, pacientul nu era insoțit de niciun membru…

- Guvernul a prezentat astazi a treia etapa a campaniei nationale „Informare acasa! Siguranta in lume!”, prin care romanii care studiaza sau muncesc in strainatate sunt informati in legatura cu legislatiile statelor straine. Premierul Viorica Dancila a subliniat ca aceasta campanie de informare tine cont…

- In niciun stat ambasadorii nu fac agenda prim ministrului, a declarat miercuri premierul Viorica Dancila, in contextul in care douasprezece ambasade ale mai multor state si au exprimat ingrijorari cu privire la statul de drept din tara noastra, informeaza Agerpres.roAstazi miercuri n.r. am vazut punctul…

- Premierul Viorica Dancila a spus luni ca se va face o analiza a activitatii fiecarui ministru. "In perioada urmatoare vom face o analiza pe fiecare domeniu a indeplinirii programului de guvernare, astfel incat fiecare ministru va face evaluarea activitatii pornind de la lucrurile realizate in cadrul…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit cu Liviu Dragnea pentru discuții inainte de ședința de urgența la Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat. Liderii PSD s-au reunit in ședința...