Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a avut o prima reacție dupa caderea Guvernului Dancila: „Rezolvat. Astazi a caștigat Romania”, a spus liderul de la Cotroceni, intr-o conferința de presa. Iohannis a convocat partidele la consultari, vineri, la ora 11.00, pentru formarea unei majoritați parlamentare noi și…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat luni ca preferinta sa este un guvern politic in cazul in care motiunea de cenzura va fi adoptata si a sustinut ca o formula de guvernare constituita in jurul PSD nu i se pare una fezabila. "Intotdeauna am sa prefer o formula politica unei…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat luni ca preferinta sa este un guvern politic, dar ca o formula de guvernare constituita in jurul PSD nu i se pare una fezabila, pentru ca nu mai are sustinerea electoratului. "Eu prefer o formula politica, dar sigur ca acest lucru se va vedea mai…

- Subiectul care se impune de la sine, ca fiind decisiv pentru supravietuirea guvernului Dancila, se situeaza undeva intre abilitate politica, diplomatie si smecherie, dar si undeva la granita dintre lipsa de loialitate si loviturile sub centura. Depinde din ce unghi privesti desfasurarea evenimentelor…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri ca respinge in bloc propunerile de remaniere trimise la Cotroceni de catre premierul Dancila și a solicitat acesteia sa declanșeze procedura votului de incredere in Parlament in condițiile in care structura guvernului s-a schimbat dupa ieșirea ALDE de la…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un mesaj intern catre colegii din ALDE și i-a anunțat ca in ședința de saptamana viitoare le va propune un parteneriat politic cu cei de la Pro Romania. In mesajul sau, Tariceanu le-a spus celor din ALDE ca el este favorabil unei astfel de decizii.…

- Virica Dancila precizat, luni seara, ca discuțiile s-au axat, in principal, pe organizarea campanieie electorale pentru prezidențiale. ”Am hotarat continuarea guvernarii PSD-ALDE, o guvernare importanta, care mai are multe lucruri de facut, multe proiecte de implementat pentru romani și trebuie…

- Fostul premier Mihai Tudose spune ca membrii Pro Romania care vor intrarea la guvernare cu actualul premier ar trebui sa-și faca un „consult la cap” și zice ca-i este mila de PSD ca a ajuns sa aiba un candidat la prezidențiale ca Viorica Dancila. Tudose le transmite celor de la PSD sa-i scrie lui…