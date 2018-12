Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca autostrada Ploiesti - Comarnic - Brasov ar putea fi finalizata in 2024. "In cazul autostrazii Ploiesti - Comarnic - Brasov avem cinci firme mari care si-au aratat interesul si speram sa desemnam castigatorul in cursul lunii ianuarie. Cred in aceasta lege a parteneriatului…

- "Anul acesta, noi trebuie sa terminam 100 de kilometri de autostrada. Pe 31 decembrie, seful CNAIR trebuie sa vina si sa-mi spuna: 'Avem cei 100 de kilometri de autostrada'. Daca zice 'nu-i avem', pleaca acasa. Deci avem un act semnat, am promis acest lucru, trebuie sa-l facem", a afirmat Dancila, potrivit…

- Fostul presedinte Traian Basescu a criticat intentia Guvernului de a construi autostrazi in parteneriat public-privat, spunand ca aceasta este cea mai eficienta varianta ca o tara sa fie jefuita legal. El a fost, de asemenea, ironic la adresa premierului Viorica Dancila, despre care a spus ca i-a invitat…

- Viorica Dancila le-a cerut companiilor de Emiratele Arabe Unite sa participe la proiecte de investitii in Romania in parteneriat public-privat (PPP), potrivit unui comunicat al Guvernului. Anul acesta, Executivul a promis realizarea mai multor proiecte...

- Licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, va fi lansata luni, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. "Mă bucur să anunţ că, luni, se va lansa licitaţia pentru realizarea autostrăzii Ploieşti - Braşov, în…

