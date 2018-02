Viorica Dancila despre relatia cu Iohannis: Pe proiecte importante pentru Romania trebuie sa avem echilibru si sa mergem impreuna

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub incidenta Mecanismului de Cooperare si Verificare…

- "Inca din prima zi, inainte de investire, am avut o discutie cu domnul presedinte Klaus Iohannis si i-am spus ca eu imi doresc o relatie interinstitutionala foarte buna intre presedintele Romaniei, Guvern si Parlament. Cred ca acest echilibru si o relatie buna pe proiecte comune, pe proiecte importante…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este una care trebuie sa se incadreze din punct de vedere juridic si sa respecte Constitutia, punctand faptul ca raportul ministrului…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca o relatie buna cu presedintele Klaus Iohannis pe proiecte importante nu poate fi decat benefica pentru Romania si romani, reamintind ca inca de la preluarea mandatului a anuntat ca doreste o relatie interinstitutionala foarte buna Presedintie-Guvern-Parlament.…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca pozitionarea de-o parte sau de alta, dupa decizia de revocare a Laurei Codruta Kovesi este gresita si anormala. "Trebuie sa ne pozitionam de partea justitiei", a spus premierul la Romania TV. Citeste si: Premii FABULOASE la Loto, de Dragobete: Ce numere…

- Dancila: "Intram in Schengen pana in 2019" Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub…

- Publicația online care o susține fervent pe Laura Codruța Kovesi și pe președintele Klaus Iohannis, ziare.com, dezvaluia, in 2009, ca intre cei doi a exsitat o relație de iubire, motiv pentru care fostul primar al Sibiului a scapat de dosare penale, a anunțat, luni, jurnalista Ana Maria Roman, in cadrul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca doreste o relatie interinstitutionala buna si cooperare privind proiectele importante pentru tara intre Presedintie, Guvern si Parlament, considerand "ca ceea ce se intampla acum in Parlament nu ne face bine". "Am spus acest lucru din start: vreau o relatie…

- Premierul Viorica Dancila a oferit detalii referitoare la discutia pe care a avut-o in cursul zilei cu presedintele Klaus Iohannis, dar si detalii despre masurile economice si fiscale si despre scaderea unor salarii, despre legea pensiilor, dar si despre intalnirea cu ambasadorul SUA, Hans Klemm. Intrebata…

- Viorica Dancila critica Guvernul Tudose. Premierul Viorica Dancila a explicat joi, 15 februarie, la Antena 3, ca Romania are risc de dezangajare la fonduri europene de 800 de milioane de euro, cele trei spitale regionale au probleme majore in acte, iar linia de metrou Gara de Nord-Otopeni risca sa nu…

- Premierul Viorica Dancila face o mișcare politica majora și intinde mana catre opoziție. Dancila susține ca in cazul in care partidele de opoziție vor veni cu proiecte majore, acestea vor fi luate in considerare. ”Nu se poate doar sa critici. Avem nevoie de proiecte importante, iar daca opoziția…

- Horoscop 15 februarie 2018. Leii au parte de schimbari în relațiile importante – parteneriate, colaborari și chiar relația de cuplu Horoscop 15 februarie 2018 – Berbec Ai șansa de a schimba ceva în relațiile cu prietenii sau cu rudele. Este o zi…

- Luana si Cabral Ibacka au avut o relatie cinci ani, timp in care au devenit si parinti. Cei doi au impreuna o fata, pe Inoke, in varsta de aproape 16 ani. Relatia celor doi s-a terminat, dar au mentinut o relatie de prietenie si dupa divort.

- Adelina Pestritu a anuntat ca a fost ceruta de sotie de iubitul ei, Virgil Steblea, si a acceptat. Adelina Pestritu se teme: "Exista riscul ca dupa o extrauterina sa urmeze o a doua!" "Da, m-a cerut de sotie. Mi-a cazut capul cand m-a cerut de sotie. M-a cerut de sotie inainte sa aflu…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, in discutia pe care au avut-o la Cotroceni, ca sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti a transmis "minciuni" comisarilor europeni, iar acest lucru nu poate ramane "netaxat".…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca, pe proiectele importante pentru tara si pentru români, este necesara "o colaborare" între presedintele României, Guvern si Parlament.

- "Evaluarea miniștrilor se va face lunar, impreuna cu cei doi președinți, domnul Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Vom avea o evaluare a fiecarui ministru in parte. Am spus la inceput ca pe fiecare minister vom face analize, v-am dat niște termene, in funcție termene, de implementarea din…

- Premierul Viorica Dancila a avut o prima intervenție televizata dupa instalarea la Palatul Victoria. Mai exact, in direct prin telefon la Romania TV, cand in studio se afla Liviu Dragnea, prim-ministrul Dancila a vorbit despre relația cu președintele Iohannis.

- Premierul Viorica Dancila a vorbit despre relatia cu presedintele Klaus Iohannis, spunand ca acesta a aratat responsabilitate atunci cand a desemnat o, transmite Realitatea.net. "Eu am vorbit intotdeauna despre echilibru si faptul ca avem nevoie de normalitate in Romania. Deci relatia pe care o voi…

- Premierul Viorica Dancila a avut o prima intervenție televizata dupa instalarea la Palatul Victoria. In direct prin telefon la Romania TV, cand in studio se afla Liviu Dragnea, prim-ministrul Dancila a vorbit despre relația cu președintele Iohannis.Vezi și: Ai grija cum faci curațenie! Pericolul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, aceasta decizie venind dupa ce premierul Viorica Dancila si ministrii au renuntat la protectia ofiterilor SPP. Al doilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu, a decis sa renunte la protectia SPP.…

- E conflict fara precedent intre un serviciu și Guvern! Premierul Viorica Dancila și miniștrii cabinetului sau au anunțat ca renunța la serviciile SPP, ceea ce nu s-a mai intamplat in istoria unui guvern. Totul a plecat de la acuzațiile lui Liviu Dragnea, cel care a dezvaluit ca Paul Stanescu, vicepremier,…

- Criticile aduse Coalitiei de guvernare de catre presedintele Klaus Iohannis, la ceremonia de depunere a juramantului de investitura de catre noul guvern, au doar "o pura valoare politica", iar "realitatile demonstreaza exact contrariul a ceea ce a spus presedintele pe aproape toate planurile", a afirmat…

- Consilierii locali vor dezbate astazi in sedinta peste 60 de proiecte de hotarare. Printre cele mai importante dintre acestea se numara aprobarea calendarului de evenimente pentru luna februarie. Municipalitatea va finanta trei manifestari: Gala Sportului Iesean (50.000 lei), un simpozion stiintific…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat joi, la Libertatea live, ca a avut o pozitie diferita privind consultarile de la Cotroceni pentru formarea guvernului fata de cea a presedintelui Klaus Iohannis, adaugand insa ca relatia liberalilor cu presedintele este una de parteneriat.

- Echipa Primariei Cumpana a elaborat mai multe proiecte ce au fost depuse pe Programul National de Dezvoltare Locala PNDL 2, o parte dintre ele fiind deja declarate eligibile si finantate. La finele anului trecut, primarul comunei, ec. Mariana Gaju, a reusit semnarea contractelor de finantare pentru…

- România pledeaza "ferm" pentru întarirea relatiei transatlantice, a afirmat, marti, presedintele Klaus Iohannis. "România pledeaza ferm pentru ca aceasta relatie (transatlantica - n.r.) sa fie întarita", a subliniat Iohannis, la întâlnirea anuala…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata luni, de la ora 16.00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Surse politice au precizat pentru Agerpres ca structura viitorului Cabinet nu va fi modificata. …

- Theo Rose, una dintre tinerele artiste de pe scena muzicala din Romania, are o relație cu un nepot de-al celebrului coregraf Nea Marin. Cantareața Theo Rose, care a facut-o sa planga pe Alexandra Stan cu ceva timp in urma , a fost invitata in platoul emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1. Tanara…

- Dupa un joc foarte greu, unde cele doua echipe au dat tot cei mai bun sa castige, in cele din urma Faimosii au reusit sa castige jocul Arena Exatlon, cu 10-9 impotriva Razboinicilor. Imediat dupa ce s-a jucat finala, unul dintre sportivii de la Faimosi a facut dezvaluiri despre relatia Claudiei Pavel…

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu publicat joi de ziarul Wall Street Journal ca are "probabil" o relatie buna cu liderul nord-coreean Kim Jong-un."Probabil am o relatie foarte buna cu Kim Jong Un. Am relatii cu oameni. Cred ca sunteti surprinsi", il citeaza pe…

- Primarul comunei Stolnici, Sevastian Pupaza Rosu, anunța proiecte mari in acest an pentru localitatea pe care o conduce. Anul trecut s-a incheiat cu realizarea unui proiect foarte important pentru locuitori, și anume inaugurarea drumului de acces la exploatatiile agricole din comuna. Acest proiect a…

- Prima sotie a lui Adrian Mutu, Alexandra Dinu, traieste o frumoasa poveste de dragoste, de mai bine de 3 ani, cu cunoscutul actor și producator de film Jeffrey Greenstein. Intr-un interviu pentru primul numar din 2018 al revistei OK! Magazine, Alexandra vorbește pentru despre iubitul sau și despre relația…

- Iata care sunt cele 3 zodii carora inima le va bate puternic anul acesta: Taur Așteptarea ia sfârșit. Ai suferit multa vreme de singuratate, însa în 2018 norocul îți surâde în plan sentimental. Te îndragosteșți inexplicabil de o persoana spre…

- Administrația locala din Vadu Pașii continua sa dezvolte comuna pe toate palierele. Alte reușite au fost bifate chiar ieri de catre primarul Gheorghe Firon, care a reușit sa semneze doua proiecte importante pentru localnicii din Vadu Pașii, proiecte finanțate prin Programul National de Dezvoltare Locala…

- 2017 a fost marcat de nenumarate contre intre presedintele Klaus Iohannis si liderii coalitiei de guvernare. Relatia dintre seful statul si seful PSD s-a deteriorat inca de la finalul lui 2016 si a continuat intr-o nota tensionata pana in prezent. Presedintele a criticat masurile fiscale, s-a opus vehement…

- SCORPION: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal s-au saturat pana peste cap de toate reproșurile pe care le-au primit din partea partenerului de viața. Totuși, acești nativi inca spera ca relația sa iși revina, chiar daca sunt conștienți ca povestea de dragoste nu are nici un viitor in aceste…

- Bogdan Chirieac spune ca este foarte posibil ca urmatorul sondaj sa arate un plus important in procentele caștigate de USR. "Daca un partid politic care din nefericire se apropie de extrema dreapta a intrat in Parlament și procedeaza in acest mod, este pe placul electoratului care i-a dus…

- Au fost semnate contractele de finantare pentru al treilea tronson al Drumului Apuseni si restul de lucrari la drumul judetean care leaga Uileacu de Cris-Burzuc-Balaia-Sarbi. Valoarea totala a celor doua proiecte de investitii se ridica la aproximativ 70 milioane lei.

- BERBEC: Acești nativi care au o relație se bucura din plin de timpul petrecut cu partenerul de viața, iar cei care nu au inca o relație, ar trebui sa nu se avante pana nu știu ce-și doresc cu adevarat. La locul de munca va fi o perioada destul de aglomerata pentru ca acești nativi au…

- Regele Mihai n-a avut o copilarie prea usoara. Si aceasta se datoreaza, in mare parte, deciziilor luate de Carol al II-lea de a pleca sau de a reveni in tara, de a lua tronul, de a alege o femeie si de a o izgoni pe alta. In acest timp, regina Elena, mama regelui Mihai, a fost cea care l-a educat pentru…

- Daniela Nane a surprins pe toata lumea cand s-a maritat in secret cu fostul ministru, Adrian Cioroianu. Discreta in ceea ce privește viața personala, actrița ne-a povestit ca inainte de a face acest pas, a avut o discuție cu fiul ei, Codrin, acum in varsta de 17 ani și jumatate. Dupa divorțul din anul…

- Spre deosebire de alte unitati administrativ teritoriale din judetul Constanta, la Cumpana consilierii locali sunt foarte activi. Dovada stau desele lor intruniri de lucru atat in comisiile de specialitate, cat si in sedintele de consiliu convocate de primarul comunei, economist Mariana Gaju. In contextul…