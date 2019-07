Viorica Dancila a fost intrebata, miercuri seara, la Digi 24, la ce s-a referit cand a declarat, in sedinta Comitetului Executiv, ca a fost izolata sase luni la Palatul Victoria si a raspuns: ”Cand am vorbit de blocaj, am vorbit din punct de vedere politic. (...) din punct de vedere al guvernarii, al adoptarii actelor normative”.



Intrebata daca a luat deciziile pe care le-a vrut, premierul a mai spus: ”Bineinteles! Daca am adoptat actele normative, inseamna ca le-am adoptat pentru ca am crezut in acele acte normative. Nu a stat nimeni langa mine sa imi spuna daca sa adopt sau sa nu…