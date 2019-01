Stiri pe aceeasi tema

- "Nu am basca, la urmatoarea propunere imi voi pune basca pentru ca azi am transmis guvernului o copie dupa buletin ca sa se vada ca sunt cetatean roman cu domiciliul aici, cazierul judiciar, declaratia de interese etc. tot ce se stia dinainte avand in vedere cs deja am fost numita prin decret prezidential…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis joi premierului Viorica Dancila doua scrisori in care motiveaza respingerea nominalizarilor de ministri pentru ministerele Transporturilor si Dezvoltarii. In cazul nominalizarii lui Ilan Laufer la Dezvoltare sunt invocate conditiile pentru ocuparea functiei…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis, joi, premierului Viorica Dancila doua scrisori in care prezinta motivele pentru care a decis sa respinga propunerea Liei Olguta Vasilescu la Ministerul Transporturilor si a lui Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii, dar si urmatoarele doua nominalizari -…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, intr-o discuție informala cu jurnaliștii, la Palatul Victoria, ca și-ar dori sa poarte vineri o discuție cu președintele Klaus Iohannis pe tema situației de la ministerele Dezvoltarii și Transporturilor. Dancila a spus ca și-ar dori ca discuția sa aiba…

- Premierul Viorica Dancila a deschis sedinta de Guvern de joi anuntand ca a depus la Curtea Constitutionala a Romaniei sesizarea pe numele lui Klaus Iohannis pentru refuzul de a-i numi pe Mircea Draghici si Lia Olguta Vasilescu la Ministerul Transporturilor, respectiv la Ministerul Dezvoltarii.

- "L-am sunat pe domnul presedinte sa vad ce se va intampla, daca va nominaliza cei doi ministri, avand in vedere ca suntem in perioada premergatoare preluarii Presedintiei Consiliului UE. Domnul presedinte a spus ca inca mai analizeaza. Pana saptamana viitoare nu va nicio decizie. Deci ne vedem obligati…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu va lua o decizie in ceea ce priveste cea de-a doua remaniere guvernamentala, privind portofoliile de la Transporturi si Dezvoltare, decat dupa sarbatorile Centenarului si data de 1 Decembrie. „PSD este la al treilea guvern in nici doi ani, au fost schimbate…