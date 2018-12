Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca, in aceste zile, au loc ultimele discutii privind proiectul bugetului de stat pe anul 2019 si ''sunt sanse mari'' sa fie adoptat de Parlament pana la sfarsitul sesiunii. Intrebata ce sanse sunt ca bugetul pe anul viitor sa…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca cadrul CExN al PSD s-a discutat si despre infiintarea unui fond de investitii locale care sa fie prins in proiectul de buget pentru 2019. ‘Acest fond de investitii o sa-l avem in bugetul pe 2019. Este vorba de cei 10 S (n.r- zece servicii publice) pe fiecare localitate…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a intrat, la momentul transmiterii acestei știri, in biroul președintelui Camerei Deputaților Liviu Dragnea, pentru a discuta inaintea participarii celor doi la ședința CEx al PSD care va incepe la ora 14.00, conform Mediafax.Social-democrații se reunesc, luni…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, așteapta susținerea tuturor forțelor politice din Parlament pentru proiectul de lege care se refera la preluarea in legislație a unor puncte din Rezoluția de la Alba Iulia, spunand "Sa nu va fie frica, frați romani, ca nimeni nu vrea sa fure Ardealul".

- Premierul Viorica Dancila ne spune, din nou, ca exista bani pentru plata pensiilor si salariilor, iar romanii ar trebui sa stea linistiti pentru ca guvernantii sunt "responsabili fata de finantele publice". Dancila a precizat ca prin aceasta declaratie vrea sa puna capat unor speculatii aparute…

- Exista presiune in interiorul PSD și așteptari mari privind amnistia și grațierea, urmand ca la intalnire sa se discute forma finala a unei astfel de OUG. Recent, Liviu Dragnea afirma ca amnistia ar insemna un act de dreptate fata de cei condamnati nevinovati si nu un act de clementa in an centenar. De…

- Gabriela Firea a fost primul lider PSD care a cerut explict ca Liviu Dragnea sa faca un pas in spate. Discursul Gabrielei Firea vine la mai bine de trei ore de la incerea sedintei. Alti lideri, printre care Adrian Tutuianu si Paul Stanescu, au vorbit despre problemele de comunicare din partid si alte…