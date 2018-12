Stiri pe aceeasi tema

- "Noi nu avem incredere ca veti face ceva din ce ati promis astazi aici si nici nu avem speranta ca sunteti pregatiti pentru aceasta provocare in urmatoarele sase luni. Tot ce ati facut pana acum ne duce spre aceasta concluzie. Acest grup care conduce astazi Romania de doi ani s-a comportat si se…

- MAE a organizat vineri reuniunea informala a secretarilor de stat si secretarilor generali din ministerele afacerilor externe ale statelor membre UE si din Serviciul European de Actiune Externa, reuniune avand drept scop prezentarea prioritatilor viitoarei Presedintii a Consiliului UE, precum si…

- MAE a organizat vineri reuniunea informala a secretarilor de stat si secretarilor generali din ministerele afacerilor externe ale statelor membre UE si din Serviciul European de Actiune Externa, reuniune avand drept scop prezentarea prioritatilor viitoarei Presedintii a Consiliului UE, precum si discutarea…

- "Am vorbit deja despre provocarile cu care ne confruntam. In calitatea mea de comisar pentru politica regionala, e foarte bine ca Politica de coeziune e in centrul prioritatilor Presedintiei romane. As dori sa va urez mult noroc si sa va asigur ca noi toți, Comisia, domnul presedinte, ne-am mobilizat…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca in Parlamentul Romaniei va fi votata, in scurt timp, ultima forma a programului presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Premierul a dat detalii despre acest program.„(...) In ceea ce privește programul președinției, am reliefat faptul…

- Reusita presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene va fi reusita celor 27 de state membre, iar tara noastra va actiona ca un mediator impartial, a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila, joi, in cadrul unei intalniri cu o delegatie de parlamentari si europarlamentari germani, informeaza…

- Prim ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 2 octombrie 2018, o intrevedere cu negociatorul sef al Uniunii Europene privind Brexit, Michel Barnier.Dialogul dintre cei doi oficiali s a axat pe stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie si a reliefat nivelul foarte bun al cooperarii…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 2 octombrie 2018, o intrevedere cu negociatorul-șef al Uniunii Europene privind Brexit, Michel Barnier.Dialogul dintre cei doi oficiali s-a axat pe stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeana și Marea Britanie și a reliefat nivelul foarte bun…