VIORICA DĂNCILĂ, despre plecarea lui CARMEN DAN: Nu va fi singura Ea a precizat ca unii membri ai partidului nu ar fi invatat sau inteles nimic, iesind cu declaratii publice inainte de a-si spune parerea in forurile statutare ale partidului. Premierul Dancila nu a oferit prea multe informatii despre demisia ministrului Carmen Dan, insa a anuntat ca nu va fi singura. Ea a precizat ca unii colegi nu au inteles sa discute intai in forurile statutare ale partidului si apoi sa iasa cu declaratii. "Eu cred ca unii membri ai partidului nostru nu au invatat nimic si daca ies in spatiul public inainte de a vorbi in forul statutar ii va aprecia cineva. Poate ii va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a spus ca iși roaga colegii sa nu mai faca declarații in afara partidului sugerand ca nemulțumirile trebuie discutate in interiorul PSD. ”Unii membri PSD nu au invațat nimic și au crezut ca daca ies in spațiul public inainte de a vorbi in forul statutar ii va aprecia cineva.…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi, vicepresedintele Comisiei de Aparare, a anuntat, luni, ca PNL si USR au depus o sesizare la Curtea Constitutionala a Romaniei in legatura cu Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, semnata de Carmen Dan…

- 'Imi doresc ca, in urma Congresului Extraordinar de sambata, Partidul Social Democrat sa iasa intarit. Este timpul ca toate energiile colegilor din partid sa se uneasca in jurul unei echipe care sa inceapa reconstructia partidului, pe baze de competenta si performanta. Este timpul ca generatia tanara…

- ''Nu pot sa iau in calcul o remaniere. Despre remaniere se discuta in forurile statutare ale partidului. Se discuta in alianța PSD-ALDE. Cred ca aș face aceeași greșeala care s-a facut in trecut, și anume a spune eu ce vreau, dar nu m-aș consulta cu toți ceilalți. Trebuie sa ma consult cu toți actorii…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a declarat ca Robert Negoita vorbeste "in nume propriu" si nu in numele partidului, intrebata despre o afirmatie a vicepresedintelui social-democrat, potrivit careia Guvernul ar trebuie

- Congresul extraordinar va incepe dimineața, in prima parte a zilei urmand sa fi modificat statutul PSD, in sensul alegerii președintelui, președintelui executiv și secretarului general prin delegați, iar in a doua parte a zilei pana seara se va desfașura procesul propriu-zis de alegere, au explicat…

- „Am spus ca merg la referendum, dar nu am spus modul in care voi vota. Acest lucru il vom stabili in cadrul partidului. Sunt un om care respecta partidul, linia partidului, iar modul in care voi vota va fi conform acestei linii. Eu cred ca niciodata nu am facut note aparte de linia partidului. Este…

- Shakira a dezvaluit la ce truc recurge pentru a parea mai inalta in poze. vedeta a dezvaluit ca a invațat acest lucru de la nimeni alta decat Beyonce. Cantareața columbiana Shakira masoara 1,57 de metri inalțime. pentru a parea mai inalta, vedeta poarta tocuri la evenimentele mondene. Insa pentru a…