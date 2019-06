Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia publica de semnare a Acordului Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei va avea loc joi la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala. La aceasta ceremonie...

- Liderii PSD-ALDE se reunesc la Parlament intr-o sedinta a coalitiei. Premierul Viorica Dancila, dar si liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu vor discuta despre pactul politic propus de presedintele Klaus Iohannis.

- Premierul Viorica Dancila a discutat joi, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis, intr o sedinta neanuntata. Intalnirea, care a avut loc la solicitarea lui Klaus Iohannis a trecut in revista nominalizarile facute de Viorica Dancila, pentru portofoliile de la Justitie, Fondurile Europene,…

- Premierul Viorica Dancila vrea sa il sunte pe Klaus Iohannis pentru motivarea deciziei prin care au fost refuzate propunerile de miniștri, susține Romania TV. Decizia vine pentru ca PSD ar vrea sa stabileasca noua strategie privind remanierea guvernului. ”Președintele este obligat sa dea…

- Zile decisive in razboiul PSD-Klaus Iohannis. Premierul Viorica Dancila așteapta saptamana viitoare sa afle de ce Președintele a respins propunerile de miniștri. Premierul a anunțat ca il va suna pe...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea anunta ca partidul nu mai ia in calcul o restructurare a Guvernului, in Parlament, pentru ca premierul Viorica Dancila nu si-a schimbat decizia in privinta remanierii si mai sunt doar doua saptamani pana la alegerile europarlamentare din 26 mai. Dragnea a spus, la Parlament,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis va accepta propunerile de ministri interimari pe care i le-a inaintat deja, dupa ce seful statului a respins remanierea in forma propusa de Executiv, care viza noi ministri la Justitie, Fonduri Europene si Ministerul pentru…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a renuntat la varianta restructurarii Guvernului. Premierul Viorica Dancila, dupa o discutie cu Dragnea, va propune trei ministri interimari: Ana Birchall la Justitie, Eugen Teodorovici la Fonduri Europene si Radu Oprea la Diaspora. Cei trei au mari sanse de a fi acceptati…