Viorica Dancila, despre iubita lui Dragnea: Un om deosebit, o fata inteligenta, cu bun simt, modesta, care a sustinut echipa PSD la Congres

- Presedintele executiv al PSD, Viorica Dancila, spune despre Irina Tanase, iubita liderului social democratilor, Liviu Dragnea, care a fost prezenta la Congresul extraordinar din 10 martie, ca este un om deosebit, cu bun simt, care a sustinut echipa formatiunii la aceasta reuniune, informeaza Agerpres.ro.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a facut astazi mai multe comentarii referitoare la iubita liderului PSD, Irina Tanase. Edilul a precizat ca nu i s a parut deplasat ca tanara a stat in primul rand, alaturi de lideri ai PSD. Gabriela Firea a mentionat ca Irina Tanase si Liviu Dragnea se iubesc, iar…

- Liviu Dragnea a fost susținut la Congresul PSD de Viorica Dancila si Gabriela Firea, dar și de iubita lui (25 de ani). Premierul Viorica Dancila a spus ca ar accepta sa fie nașa de cununie a lui Liviu Dragnea. ”Sigur ca da. De ce as spune nu?", a afirmat Viorica…

- Viorica Dancila a spus ca, daca i-ar propune, i-ar fi nasa de cununie liderului PSD, Liviu Dragnea, cu iubita acestuia, care este "o fata deosebita". "Sigur ca da. De ce as spune nu?", a raspuns premierul Romaniei. Va fi nunta la PSD. Ce ANUNT a facut Liviu Dragnea, dupa ce iubita lui,…

- Liviu Dragnea a anunțat ca vrea sa se insoare cu iubita lui, cu 30 de ani mai tanara! Irina Tanase a atras toate privirile la Congresul PSD, unde a aparut. Viorica Dancila i-ar putea cununa pe cei doi. A spus-o chiar premierul, la Antena 3.”Sigur ca da, de ce aș spune nu? Mi se pare un act…

- Liviu Dragnea și-a adus iubita la Congresul PSD. Liderul PSD a pus-o pe Irina Tanase in primul rand, langa premierul Romaniei și primarul Capitalei, doua persoane extrem de importante in PSD. Așadar, Irina a intors toate privirile, cei mai mulți intrebandu-se cand va face șeful PSD marele anunț. Ramane…

- Intrebat daca vrea sa faca un anunt, dat fiind faptul ca iubita sa era prezenta in sala, Liviu Dragnea a replicat: ”Astazi nu. La Congres? Am partidul in suflet”. Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Alexandra Tanase, a fost prezenta la Congresul extraordinar al PSD de sambata, stand in primul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat sambata, intrebat daca vrea sa faca un anunt legat de faptul ca iubita sa, care l-a fost insotit la Congresul extraordinar al partidului, purta pe deget un inel, ca "nu astazi", deoarece "are partidul in suflet".

- Liviu Dragnea a fost insotit, sambata, la congresul extraordinar al PSD de partenera sa de viata, Irina Alexandra Tanase, el afirmand ca inca nu are de facut niciun anunt cu privire la relatia sa. In timpul evenimentului aceasta a stat in ptrimul rand, alaturi de lideri ai partidului.

- Liviu Dragnea a anuntat ca legile justitiei si madificarile la codurile penale vor fi adoptate pana la finalul actualei sesiuni parlamentare. Prezenta-SURPRIZA la Congresul PSD: Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, in primul rand la Sala Palatului "Asa cum spus si anul trecut, pana…

- Doamnele social democrate s-au impus prin eleganta tinutelor. Iar rosul a fost alegerea preferata. In mijlocul doamnelor social-democrate s-a remarcat si cea mai puternica sustinatoare a sefului PSD, Liviu Dragnea: viitoarea sa sotie, Irina. La cei 25 de ani ai sai, Irina Tanase a atras multe…

- "Indiferent de riscuri, indiferent de lovituri – cele mai dureroase sunt cele din interior pentru ca pe dusmani ii sti si-i vezi – dar o sa trecem si peste cele din interior, indiferent de lovituri eu vreau sa merg in continuare fara ezitare pentru a indeplini toate obiectivele din progamul de guvernare,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la Congres, ca in Romania este o atmosfera de „ura si de conflic”, afirmand ca, in cazul legilor justitiei acest conflict se duce intre PSD , care vrea sa aduca legislatia in normaliatea secolului XXI si „adeversari”. „Este o atmosfera…

- Peste 4.000 de delegati participa, sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD, unde vor alege noul presedinte executiv, noul secretar general si noii vicepresedinti, insa rezultatele sunt dinainte cunoscute. Presedintia executiva a partidului va fi disputata de prim-ministrul Viorica…

- Tariceanu, atac la adresa lui Iohannis. Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, s-a lansat intr-un atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, de la tribuna Congresului Extraordinar al PSD . ”Ziua in care președinte va ieși in conferința de presa sa anunțe ca nu o revoca, iși va semna sentința.…

- Irina Alexandra Tanase se afla alaturi de președintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul la care participa peste 4.000 delegați din intreaga țara in care se va alege o noua conducere a partidului. Iubita lui Dragnea a ajuns la Sala Palatului impreuna cu premierul Viorica Dancila, primarul Capitalei,…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), Niculae Badalau, care a fost propus la sefia Consiliului National al acestei formatiuni politice, si-a exprimat, sambata, convingerea ca congresul extraordinar al PSD va intari unitatea in partid. "Congresul este foarte bun, intareste unitatea…

- Congresul PSD in cadrul caruia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general, vicepresedinti, a inceput. La lucrari participa peste 4.000 de delegati. La reuniune este prezent Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Peste 4.000 de delegati participa, sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD, unde vor alege noul presedinte executiv, noul secretar general si noii vicepresedinti. Presedintia executiva a partidului va fi disputata de prim-ministrul Viorica Dancila, de Nicolae Banicioiu si de Ecaterina…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, iar…

- Alegeri in PSD | Dragnea s-a decis. Anuntul facut de presedintele PSD Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, icine este persoana pe care o sustine pentru functia de presedintele executiv al partidului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca o sustine pe Viorica Dancila…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat vineri ca premierul Viorica Dancila, alaturi de celelalte noua doamne din BPN, vor aduce mai mult echilibru si armonie, daca vor fi alese in functie la Congresul PSD din 10 martie.Doamna Dancila, impreuna cu celelalte noua doamne din Biroul Permanent National,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, nu a vrut sa comenteze declaratiile lui Gabriel Oprea referitoare la modul cum l-a ajutat de mai multe ori in cariera, precizand ca va vorbi mai multe dupa Congresul PSD de maine.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat vineri ca premierul Viorica Dancila, alaturi de celelalte noua doamne din BPN, vor aduce mai mult "echilibru si armonie", daca vor fi alese in functie la Congresul PSD. "Doamna Dancila, impreuna cu celelalte noua doamne din Biroul Permanent National, sunt sigur…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca in timp ce se faceau „chermeze” cu sefii serviciilor de informatii, el era condamnat, afirmand ca la Congresul PSD se va discuta mult despre relatia SRI-PSD, SRI-Guvern, SRI-Parlament.

- Presedintele social-democratilor Liviu Dragnea a declarat, joi, legat de nemultumirile exprimate de unii membri PSD in privinta candidaturilor la Congresul din 10 martie, ca nu stie cat de bine le face "acest scandal exagerat", dar ar fi bine sa se gandeasca si la partid. "Daca mi-aduc…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa Congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. "Am stabilit ca dupa Congres sa avem o discutie in coalitie pentru o prima evaluare", a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, intrebat daca simte ca exista in partid o tabara impotiva lui, ca s-a saturat sa se tot vorbeasca despre asta si a spus ca toate organizatiile judetene ale PSD au dat rezolutii ca il sustin. El afirma ca nici Congresul nu va fi suficient sa demonstreze…

- "Organizatia judeteana Hunedoara a Partidului Social Democrat il sustine neconditionat pe domnul Liviu Dragnea in functia de presedinte al PSD", se arata in textul rezolutiei ce a fost votata de membrii PSD prezenti la Conferinta judeteana.In rezolutie se mentioneaza sustinerea pe care…

- "Eu sunt premierul Romaniei, am un guvern sustinut politic si am o foarte buna cooperare cu coalitia PSD-ALDE, am o buna cooperare cu presedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, si asa este normal: un guvern politic, intre guvern si partid trebuie sa existe o foarte buna cooperare. Cred ca domnul presedinte…

- Liviu Dragnea este impins de colegii de partid sa-si asume rolul de candidat la prezidentiale. I se cere liderului PSD sa anunte acest lucru cat mai repede, chiar la viitorul Congresul organizat la inceputul lunii martie. Ideea nu il incanta insa pe seful PSD. „Congresul ar trebui sa stabileasca si…

- Liviu Dragnea a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3, despre intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis și Viorica Dancila, la Cotroceni. ”Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca relația tensionata dintre Bruxelles și coaliția de guvernare din Romania a fost alimentata de ”minciuni spuse picatura cu picatura” atat din țara, cat și din partea reprezentanților Romaniei la Bruxelles.”Picatura cu picatura, minciuna dusa picatura…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, luni, in plenul reunit. ca Viorica Dancila ”este un om civilizat, o femeie placuta si rezonabila, care are avantajul de a fi stat 9 ani, practic, departe de politica interna ”. Astept de la ea sa dea o noua dimensiune relatiilor cu UE”, a mai spus liderul…

- Kelemen Hunor a facut o declarație șoc sambata seara, la Targu Mures, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar. Potrivit presedintelui UDMR, noul program de guvernare arata „de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”. Liderul UDMR a declarat…

- ”(Viorica Dancila-n.r.) va fi foarte docila in relatia cu Daddy (Liviu Dragnea-n.r.). In sfarsit Dragnea va fi seful Guvernului. Incepe guvernarea 100% Dragnea”, a declarat presedintele PMP, Traian Basescu, la TVR1. Traian Basescu a afirmat ca Romania ”nu va merge rau”, insa Partidului Social Democrat…

- Dragnea: Si eu si PSD ne delimitam fara ezitare de declaratiile lui Tudose privind comunitatea maghiara Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca PSD se delimiteaza ”fara ezitare” de declaratiile fostului premier Mihai Tudose privind comunitatea maghiara si introducerea pedepsei capitale,…

- Liderii PSD si ALDE au stabilit ca numele noilor ministri din Guvernul ce va fi condus de premierul desemnat, Viorica Dancila, sa fie anuntate la sfarsitul acestei saptamani. Asta desi toata lumea se astepta ca noua componenta sa fie anuntata astazi, dupa sedinta coalitiei de guvernare. Presedintele…

- “Romania va avea pentru prima data o femeie premier, pe Viorica Dancila. Dancila a fost numita dupa demisia brusca a lui Mihai Tudose. Dancila, membru al Parlamentului European, este vazuta ca aliat al liderului PSD, Liviu Dragnea”, noteaza BBC. Bbc.com mentioneaza ca Viorica Dancila este…

- Președintele PSD, LIviu Dragnea, va face declarații la ora 18.00, dupa declarația susținuta de președintele Klaus Iohannis. Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru fotoliul de premier. ”Am decis sa mai acord o șansa PSD-ului” a spus președintele Iohannis.…

- Competentele lingvistice in limba engleza ale Vioricai Dancila, propusa premier de PSD, au fost puse la indoiala dupa ce europarlamentarul PSD a aparut intr-un scurt interviu raspunzand in romana la intrebari adresa in engleza. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat azi ca Dancila "stie engleza…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului, Klaus Iohannis, in mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca Uniunea merge la consultarile de miercuri de la Cotroceni cu sugestia de a se instala cat mai repede un Guvern pentru a pune punct crizei politice. In ceea ce o priveste pe Viorica Dancila, Hunor spune ca nu o cunoaste, dar ca liderii UDMR ii vor sta la…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a susținut o conferința de presa, la terminarea ședinței in cadrul careia partidul a nominalizat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier al Romaniei. La...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca propunerea Viorica Dancila a fost inaintata de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, și a fost susținuta de toți liderii PSD, cu doar o singura abținere.”A fost o procedura noua in CEX, in care au fost mai multe propuneri. A fost o discuție…

- Viorica Dancila, europarlamentar PSD, a declarat luni, inainte de sedinta Consiliului Executiv al PSD, ca un congres ar face bine sanatatii partidului, insa zvonurile aparute ca in cadrul acestuia va fi schimbat Liviu Dragnea sunt total gresite, deoarece liderul PSD a fost ales de toti membri. Mihai…

- Președintele PSD a zis ca "este posibil" sa faca acest pas. Amintim ca despre casatorie a vorbit inca din septembrie 2017. Liviu Dragnea declara ca a incetat de multa vreme sa ii mai fie frica indiferent de consecințe, precizand ca a vorbit deja și cu copiii sai, cu fosta soție, dar și cu…